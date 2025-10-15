Batalha de Musk por US$ 56 bilhões na Tesla entra na reta final

A disputa judicial entre Elon Musk e a Corte de Chancelaria de Delaware, que analisa o pacote de remuneração de US$ 56 bilhões do CEO da Tesla, está em sua fase final após sete anos de embate legal.

O que aconteceu

A decisão final sobre o caso deve ser divulgada nos próximos meses. Em 2018, o conselho da Tesla aprovou um pacote de remuneração de US$ 56 bilhões para Musk, baseado em metas de desempenho, mas um acionista contestou judicialmente.

A juíza Kathleen McCormick é peça-chave na disputa. Em 2024, ela buscou anular o pacote, alegando que o valor era "inconcebível" e que o conselho da Tesla não era independente o suficiente para aprová-lo de forma justa.