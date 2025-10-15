TILTUOL
Batalha de Musk por US$ 56 bilhões na Tesla entra na reta final

Elon Musk, CEO da Tesla, durante evento Viva Technology, realizado em Paris (França), em 2023
A disputa judicial entre Elon Musk e a Corte de Chancelaria de Delaware, que analisa o pacote de remuneração de US$ 56 bilhões do CEO da Tesla, está em sua fase final após sete anos de embate legal.

O que aconteceu

A decisão final sobre o caso deve ser divulgada nos próximos meses. Em 2018, o conselho da Tesla aprovou um pacote de remuneração de US$ 56 bilhões para Musk, baseado em metas de desempenho, mas um acionista contestou judicialmente.

A juíza Kathleen McCormick é peça-chave na disputa. Em 2024, ela buscou anular o pacote, alegando que o valor era "inconcebível" e que o conselho da Tesla não era independente o suficiente para aprová-lo de forma justa.

A Tesla realizou uma nova votação em junho de 2024. A intenção era legitimar o pacote, mas a juíza McCormick manteve sua decisão original.

Tesla e Musk apelaram à Suprema Corte de Delaware em 2025. Eles argumentam que o pacote é legítimo e foi aprovado corretamente, criticando o padrão jurídico "entire fairness" aplicado pela juíza.

A juíza concluiu que havia conflito de interesse. Musk exercia controle sobre o conselho e as negociações salariais, sendo o maior acionista da Tesla na época.

Movimento contra Delaware

Empresas consideram deixar Delaware devido à disputa. Independentemente do resultado, empresas como SpaceX, Meta Platforms e TripAdvisor manifestaram interesse em se mudar para estados mais favoráveis aos executivos.

