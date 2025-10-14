Sal, pasta de dente e mais: deixe as panelas brilhando com esses 3 truques

Panelas de alumínio são leves, duráveis e ótimas para o dia a dia, mas com o tempo podem perder o brilho e ganhar manchas escuras. Essas marcas podem aparecer por vários motivos, alguns deles são: exposição ao calor excessivo, uso de produtos de limpeza abrasivos, contato com ingredientes ácidos e até falta de secagem adequada após a lavagem.

Bicarbonato de sódio pode ser aplicado em panelas Imagem: Getty Images/iStockphoto

O resultado é uma superfície opaca e manchada, que muita gente acredita ser impossível de recuperar. O escurecimento do alumínio, no entanto, não é permanente.

Com ingredientes simples como bicarbonato de sódio e sal, é possível restaurar o brilho natural das panelas sem danificá-las. Além disso, um truque caseiro que vem ganhando destaque nas redes sociais, feito com pasta de dente, açúcar e detergente de coco, promete devolver um brilho intenso às peças de alumínio e tem surpreendido quem testa a mistura.