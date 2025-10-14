Por que não sentimos a Terra se mover?

Enquanto a Terra gira em torno de seu eixo, ela também viaja ao redor do Sol. Leva um ano para completar a jornada —ou seja, para fazer uma revolução completa e voltar ao ponto de partida. A Terra segue em sua trajetória a uma velocidade média impressionante de 107.000 km/h.

Essas velocidades são muito mais rápidas do que qualquer veículo em que você já tenha viajado. Então, por que você não fica tonto ou voa para o espaço? Por que você nem sente a Terra se movendo?

É esse tipo de pergunta que despertou em mim, quando criança, o desejo de entender o Universo e nosso lugar nele. Agora, tenho um doutorado em Astronomia e ensino aos alunos universitários alguns dos mesmos princípios da física que explicam por que você não consegue sentir o movimento da Terra enquanto ela voa pelo espaço.

Sem solavancos ou batidas

Pense em uma ocasião em que você sente o movimento, como em um carrossel em um parque de diversões. Quando ele acelera, desacelera ou gira rapidamente, seu corpo percebe porque o movimento não é suave.

Em contraste, o movimento da Terra é notavelmente constante. Ela tem girado em torno de seu eixo e orbitado o Sol quase nas mesmas velocidades por bilhões de anos, sem solavancos ou paradas repentinas. À medida que a Terra percorre sua trajetória ligeiramente oval ao redor do Sol, sua velocidade muda um pouco, ficando um pouco mais rápida quando está mais perto do Sol e um pouco mais lenta quando está mais distante. Mas as mudanças acontecem de forma tão gradual e suave que você nem percebe.