Por que não sentimos a Terra se mover?

Neste momento, você está voando pelo espaço a velocidades incríveis. Como apenas uma entre todas as criaturas vivas da Terra, você está acompanhando nossa jornada enquanto nosso planeta se move constantemente de duas maneiras principais.
Primeiro, considere que a Terra gira como um pião. Ela gira em torno de uma linha imaginária que vai do Polo Norte ao Polo Sul, passando pelo centro do nosso planeta. A Terra completa uma rotação completa a cada 24 horas, com uma velocidade de cerca de 1.670 km/h no equador.
Enquanto a Terra gira em torno de seu eixo, ela também viaja ao redor do Sol. Leva um ano para completar a jornada —ou seja, para fazer uma revolução completa e voltar ao ponto de partida. A Terra segue em sua trajetória a uma velocidade média impressionante de 107.000 km/h.
Essas velocidades são muito mais rápidas do que qualquer veículo em que você já tenha viajado. Então, por que você não fica tonto ou voa para o espaço? Por que você nem sente a Terra se movendo?
É esse tipo de pergunta que despertou em mim, quando criança, o desejo de entender o Universo e nosso lugar nele. Agora, tenho um doutorado em Astronomia e ensino aos alunos universitários alguns dos mesmos princípios da física que explicam por que você não consegue sentir o movimento da Terra enquanto ela voa pelo espaço.
Sem solavancos ou batidas
Pense em uma ocasião em que você sente o movimento, como em um carrossel em um parque de diversões. Quando ele acelera, desacelera ou gira rapidamente, seu corpo percebe porque o movimento não é suave.
Em contraste, o movimento da Terra é notavelmente constante. Ela tem girado em torno de seu eixo e orbitado o Sol quase nas mesmas velocidades por bilhões de anos, sem solavancos ou paradas repentinas. À medida que a Terra percorre sua trajetória ligeiramente oval ao redor do Sol, sua velocidade muda um pouco, ficando um pouco mais rápida quando está mais perto do Sol e um pouco mais lenta quando está mais distante. Mas as mudanças acontecem de forma tão gradual e suave que você nem percebe.
Imagine que você está voando em um avião que atingiu a altitude de cruzeiro. Os motores estão zumbindo, você está voando pelo céu a centenas de quilômetros por hora, mas tudo dentro da aeronave parece calmo e tranquilo. Você pode andar, relaxar e esquecer que está viajando. Isso porque o avião, você e tudo o mais dentro dele estão se movendo na mesma velocidade, na mesma direção.
Assim como os passageiros não sentem a velocidade do avião durante um voo tranquilo, não sentimos o movimento da Terra porque estamos viajando na mesma velocidade que nosso planeta. Você, sua cadeira, as árvores, os prédios, os oceanos —tudo se move junto com a Terra.
Não há diferença no movimento que seu corpo possa detectar, a menos que a Terra de repente acelere, desacelere ou mude de direção — e, felizmente, isso não acontece.
Formigas pequenas em uma bola muito grande
Imagine segurar uma enorme bola de praia nas mãos. Imagine uma formiga minúscula rastejando na superfície dessa bola.
Agora, pense em nós na Terra. Somos como essa formiga, mas a bola em que estamos rastejando tem quase 13.000 quilômetros de largura no equador. Essa é aproximadamente a distância que você percorreria dirigindo de Nova York a Los Angeles e voltando para Nova York.
Como a Terra é tão gigantesca, qualquer movimento parece muito lento e suave para nossos corpos comparativamente minúsculos quando estamos em sua superfície.
Outra razão pela qual você não percebe o movimento da Terra é que não há "marcos" próximos no espaço que sirvam como pontos de referência. Quando você está em um carro na rodovia, vê árvores, placas ou postes de telefone passando rapidamente. Esses pontos fixos ajudam seu cérebro a registrar o movimento. Mas no espaço as estrelas estão tão distantes que parecem completamente imóveis, mesmo que estejamos nos movendo em relação a elas a milhares de quilômetros por hora.
Felizmente, essas altas velocidades não nos lançam para o espaço graças à gravidade. A gravidade é uma força invisível de atração. Ela puxa tudo na superfície do planeta em direção ao centro da Terra. É como se a Terra estivesse nos dando um abraço gigante e constante, mantendo-nos seguros no chão.
Como sabemos que a Terra se move?
Embora não sintamos a Terra se movendo, há muito tempo as pessoas descobriram que ela realmente se move observando o céu com atenção.
Comece com o dia e a noite. O Sol parece nascer e se pôr porque a Terra faz uma rotação completa em torno de seu eixo a cada 24 horas. Se a Terra não girasse, um lado estaria sempre voltado para o Sol e o outro ficaria na escuridão.
Depois, há as estações do ano. A Terra está inclinada em relação ao eixo em torno do qual gira. Ao longo de sua órbita ao redor do Sol, a inclinação da Terra faz com que diferentes partes do planeta recebam mais ou menos luz solar. É por isso que temos verão, inverno e tudo mais.
À noite, as estrelas e constelações parecem se mover pelo céu à medida que a Terra gira. E suas posições no céu mudam com as estações. Nossa visão das estrelas muda à medida que nos movemos ao longo de nossa trajetória anual ao redor do Sol. Se tudo permanecesse imóvel, o céu noturno nunca mudaria.
Ao ver a Terra girando e orbitando, satélites e telescópios espaciais confirmaram o que os astrônomos há muito deduziram. Podemos não sentir isso e não podemos ver nenhum ponto de referência óbvio passando rapidamente, mas as pistas estão por toda parte. A Terra está em movimento.
E não é apenas a Terra --o próprio Sol gira e se move em torno do centro da nossa galáxia, a Via Láctea, a centenas de milhares de quilômetros por hora. Nada no Universo está realmente parado. Tudo está em movimento, desde planetas e estrelas até as próprias galáxias.
*Nilakshi Veerabathina, professora de instrução de física, Universidade do Texas em Arlington
Este artigo foi republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.
