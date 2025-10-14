EUA usam tática chinesa no 'TikTok made in USA', e Trump agrada amigos

Desde 2024, o governo americano pressiona a ByteDance, dona chinesa do TikTok, a vender a operação do app no país para um grupo de empresas americanas ou de países aliados. O argumento é de segurança nacional e privacidade de dados, já que o TikTok é controlado por uma companhia chinesa.

O argumento é que o TikTok, sendo controlado por um grupo chinês, poderia trazer um risco de segurança nacional, com coleta indevida de dados, risco de privacidade, entre outros

Diogo Cortiz

No fim de setembro, Donald Trump assinou uma ordem que autoriza a compra do aplicativo por empresários americanos próximos a ele, entre eles Larry Ellison, da Oracle, Rupert Murdoch, dono da Fox News, e Michael Dell. Todos são bilionários, mas com pouca experiência em redes sociais, com exceção do fundo Andreessen Horowitz, investidor em plataformas como Twitter, Facebook e Roblox.

O grande impasse está no acesso ao algoritmo do TikTok, considerado a principal tecnologia da plataforma. A China tem poder de veto sobre qualquer negociação que envolva essa transferência, e o governo chinês classifica o código como um ativo estratégico.

Helton lembra que a situação remete ao caso do Google, que deixou a China após se recusar a seguir as regras locais. Desde então, qualquer empresa americana precisa de aval do governo chinês para atuar na internet do país, o que fortaleceu gigantes locais como Baidu e WeChat.