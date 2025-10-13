Por que colocar uma esponja na geladeira pode salvar suas frutas e verduras

Uma simples esponja de cozinha pode se transformar em um verdadeiro coringa na sua rotina. Além de ajudar a conservar frutas e verduras por mais tempo, ela também absorve odores, reduz o desperdício e até pode substituir o gelo tradicional quando congelada.
Econômica e sustentável, a técnica ganhou espaço em cozinhas do mundo todo por unir praticidade e eficiência. Veja três formas de aplicar o truque no dia a dia:
Ajuda a conservar os alimentos por mais tempo
A esponja seca ajuda a controlar a umidade e a condensação que se formam dentro da geladeira. Esses fatores criam o ambiente ideal para fungos e bactérias, responsáveis pela deterioração precoce de verduras e frutas frescas.
Quando colocada na gaveta de legumes, a esponja retém o excesso de umidade e mantém o microclima interno equilibrado. Isso faz com que as verduras demorem mais a murchar e as frutas fiquem firmes por mais tempo.
Técnica também ajuda a evitar mofo e prolonga a durabilidade dos alimentos. "Ter uma esponja absorvendo a umidade ajuda a manter o frescor dentro da geladeira", explica Vanessa Ruiz, especialista em limpeza e organização da empresa norte-americana Sparkly Maid San Antonio ao portal Reader's Digest.
O truque é simples: use uma esponja nova e limpa, coloque seca na gaveta e troque a cada cinco dias. Para potencializar o efeito, polvilhe bicarbonato de sódio sobre a superfície. O composto ajuda a neutralizar odores de forma natural.
Evita o mau cheiro e facilita a limpeza
Durante quedas de energia ou variações de temperatura, é comum que a geladeira acumule cheiros fortes. Isso acontece porque o calor acelera a liberação de gases de alimentos em decomposição.
A esponja reduz a umidade que faz os odores se espalharem e ainda facilita a limpeza quando a energia volta Segundo Derek Christian, diretor da All Star Cleaning, ao Reader's Digest
Ao absorver parte dessa umidade, a esponja evita que os cheiros se espalhem e que poças de água se formem sob embalagens e potes. É uma maneira prática de manter o interior da geladeira limpo e sem precisar de produtos químicos. "É uma solução simples, prática e que mantém o refrigerador fresco e sem odores", resumiu Derek.
No freezer, a esponja vira gelo reutilizável
A mesma técnica também pode ser usada no congelador, transformando a esponja em um substituto prático e sustentável do gelo comum. Quando molhada e congelada dentro de um saco hermético, ela vira um bloco de gelo flexível, ideal para lancheiras, bolsas térmicas ou compressas frias. Diferente do gelo tradicional, que derrete e vaza, a esponja absorve a própria água à medida que descongela, sem molhar nada ao redor.
Outro ponto positivo é o conforto. Como contém bolsas de ar, ela não congela de forma rígida, o que a torna mais maleável e segura para contato com a pele. "Um saquinho com esponja é um produto inofensivo, barato e confortável até para crianças", destacou a Parade Magazine, que testou o método viral nas redes sociais.
Passo a passo: como transformar a esponja em gelo reutilizável
- Molhe a esponja e esprema o excesso de água. Ela deve ficar úmida, não pingando.
- Coloque-a dentro de um saco plástico com fechamento hermético para evitar odores do freezer.
- Deixe congelar por, no mínimo, seis horas.
- Use como gelo portátil em marmitas, bolsas térmicas ou como compressa fria.
- Quando descongelar, molhe novamente e recongele. Pode ser usada várias vezes.
