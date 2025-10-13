Por que colocar uma esponja na geladeira pode salvar suas frutas e verduras

Uma simples esponja de cozinha pode se transformar em um verdadeiro coringa na sua rotina. Além de ajudar a conservar frutas e verduras por mais tempo, ela também absorve odores, reduz o desperdício e até pode substituir o gelo tradicional quando congelada.

Econômica e sustentável, a técnica ganhou espaço em cozinhas do mundo todo por unir praticidade e eficiência. Veja três formas de aplicar o truque no dia a dia:

Ajuda a conservar os alimentos por mais tempo

A esponja seca ajuda a controlar a umidade e a condensação que se formam dentro da geladeira. Esses fatores criam o ambiente ideal para fungos e bactérias, responsáveis pela deterioração precoce de verduras e frutas frescas.