Governo Lula dirá se IA é nociva para criança com nova classificação etária

O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai promover uma das maiores atualizações já feitas na classificação indicativa, o que levará as avaliações a considerarem não só o conteúdo, mas também o grau de interatividade. A mudança fará com que não só filmes, séries, novelas e jogos sejam analisados como adequados ou nocivos para crianças e adolescentes, mas passará a incluir lojas de comércio digital, aplicativos para celulares, redes sociais e serviços de inteligência artificial.

Plataformas como ChatGPT (OpenAI) e Gemini (Google), hoje classificadas pelas próprias empresas como adequadas para menores de 13 anos, poderão ser consideradas como impróprias para algumas faixas etárias. Uma das possíveis consequências é que o acesso a elas seja impedido para crianças e liberado para adolescentes a partir de certa idade. O mesmo pode ocorrer com redes sociais.

Se hoje, a classificação indicativa é apenas uma sinalização, sobretudo para pais e responsáveis, isso pode mudar com o ECA Digital, lei que obriga plataformas digitais a garantir a segurança de menores de idade. Sancionada em setembro e marcada para entrar em vigor em março de 2026, a legislação exigirá que as plataformas digitais verifiquem a idade dos usuários e barrem o acesso daqueles para quem seu conteúdo possa ser considerado impróprio devido à idade.