3I/Atlas é registrado em Marte com brilho difuso e sem cauda de cometa

Entre 1º e 7 de outubro, as sondas ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) e Mars Express, da Agência Espacial Europeia (ESA), registraram o cometa 3I/Atlas passando próximo de Marte. As imagens mostram o visitante interestelar como um ponto luminoso, o mais próximo já observado pelas missões da ESA.

O que aconteceu

Durante a máxima aproximação, o cometa estava a cerca de 30 milhões de quilômetros das sondas. Mesmo a essa distância, foi possível capturar um brilho tênue ao redor do núcleo gelado, resultado da ação do Sol sobre o corpo do cometa.

As imagens foram feitas pelo sistema de câmeras CaSSIS, projetado originalmente para observar a superfície de Marte. Segundo Nick Thomas, pesquisador principal do instrumento, "esta foi uma observação muito desafiadora para o equipamento. O cometa é cerca de 10 mil a 100 mil vezes mais fraco do que nosso alvo habitual", afirmou o cientista à ESA.