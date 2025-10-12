Como a gigante Nvidia foi parar no centro da disputa entre EUA e China

As restrições afetam a produção de gigantes como Nvidia e Apple. As terras-raras são essenciais para empresas de tecnologia. Na sexta-feira (10), as ações da Nvidia caíam 5%.

Histórico

Não é de agora que o governo dos EUA tem buscado restringir a exportação de chips avançados à China. O temor é que, com acesso à tecnologia da Nvidia, a China avance mais rápido na corrida da inteligência artificial e no desenvolvimento de novas armas.

Em abril, o governo Trump anunciou que exigiria licenças para exportações desses dispositivos à China. Alguns meses depois, liberou a venda, contanto que o governo americano fique com 15% da receita. O ex-presidente Joe Biden já havia buscado limitar a venda dos chips a outros países, inclusive a China.

De seu lado, a China então passou a restringir a importação desses chips. O país asiático tem buscado promover a produção nacional dos dispositivos, para depender menos da tecnologia norte-americana.

Há ainda a desconfiança de que os chips da Ndivia estejam chegando à China de forma clandestina. Segundo o jornal The New York Times, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos investiga se empresas chinesas estão contornando as restrições de exportação de chips. Um dos caminhos para isso seria o envio dos chips para centros de dados em outros países do sudeste asiático, que por sua vez atenderiam clientes na China.