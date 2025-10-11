Terra está ficando mais escura e absorvendo mais calor, revela Nasa

A Terra está ficando mais escura. É o que mostra um novo estudo liderado pela Nasa e publicado na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

O que aconteceu

Planeta passou a refletir menos luz solar entre 2001 e 2024, em um fenômeno conhecido como redução do albedo, dizem os cientistas. Os dados foram obtidos a partir de observações de satélite. A equipe liderada por Norman Loeb, do Centro de Pesquisa Langley da Nasa, detectou que o escurecimento é mais forte no hemisfério norte do que no sul.

Essa diferença, até então desconhecida, indica que a energia solar absorvida pela Terra está desequilibrada. Enquanto o hemisfério sul ganha mais energia radiativa, o norte perde. Antes, esse contraste era compensado por correntes atmosféricas e oceânicas, mas, segundo o estudo, isso já não é suficiente.