Meia-calça no freezer evita que ela desfie? Ciência revela se é verdade

Quem tem o hábito de vestir saias sabe que meias-calças são imprescindíveis quando o clima esfria. O problema é que, apesar de necessário, o acessório é frágil: encostar em farpas de madeira ou outros objetos cortantes sempre rende "fios puxados", que vão aumentando até virar grandes buracos.
Mas uma dica —no mínimo, inusitada— para superar esse perrengue tem viralizado nas redes sociais: colocar a meia-calça no freezer a deixa mais resistente. Afinal, isso é mito ou verdade? Tilt conversou com especialistas para descobrir.
O que rolou?
O conselho que circula na internet recomenda retirar a meia-calça nova da embalagem, molhá-la em água corrente, colocá-la dentro de um saco plástico bem fechado e levá-la ao freezer por, no mínimo, 24 horas. Depois, basta retirá-la e esperar que descongele e seque antes do uso.
A explicação apresentada como "científica" nos vídeos é que o processo de congelamento deixaria a poliamida — material de que a meia-calça é feita — mais resistente, ao alterar as moléculas do seu tramado.
Segundo essa lógica, o material absorveria água, aumentaria de volume e se tornaria mais uniforme em nível molecular, reduzindo os pontos de tensão onde ocorrem desfiamentos e furos.
O que cientistas entrevistados dizem
Tilt perguntou a dois especialistas para entender esse processo. Ambos afirmaram que não há embasamento científico suficiente para confirmar que a meia-calça depois de ir ao freezer fica mais resistente.
No caso das meias, não vejo como um simples congelamento poderia aumentar sua resistência. Talvez um procedimento desse tipo pudesse funcionar caso fosse realizado durante o processo de fabricação, alterando de fato o arranjo das moléculas, e não depois do produto pronto. Apesar de não ter feito nenhum teste para comprovar, acho que é mais um desses mitos que aparecem na internet. Claudio Furukawa, pesquisador do Instituto de Física da USP (Universidade de São Paulo)
O docente acrescenta que existem, de fato, métodos, como tratamentos térmicos, que tornam os materiais mais resistentes durante o processo de fabricação. Mas nada caseiro como o exemplo dos vídeos virais.
"Por exemplo, eu trabalho com vidros e sei que aquecer e resfriar lentamente evita tensões internas, que podem causar trincas e rachaduras", diz.
Yoshio Kawano, professor sênior do Departamento de Química Fundamental do Instituto de Química da USP, acrescenta que o tecido molhado tem comportamento diferente do seco. Porém, uma vez seco novamente, ele volta ao normal original porque a água não o modifica quimicamente.
O congelamento do tecido molhado não altera quimicamente sua fibra e, ao voltar à temperatura ambiente, ele evapora a água absorvida, que não está quimicamente ligada à fibra. Yoshio Kawano, professor da USP.
A marca Lupo, uma das principais fabricantes de meias do país, tem opinião semelhante:
Temos ouvido, há anos, sobre essa experiência que afirma trazer mais durabilidade ao produto, porém, não há estudos com embasamento científico que comprovem a eficácia da prática. Maria Paula Braga, gerente de produtos underwear e beachwear
E como evitar que a meia-calça desfie?
- Mantê-la distante de superfícies ásperas.
- Vesti-la com atenção para que ela não suba de maneira torcida.
- Retirar anéis e pulseiras para manuseá-la.
- Manter unhas e cutículas bem aparadas e lisas ao usá-la.
- Identificar o tamanho correto considerando peso e altura.
- Lavar à mão e guardar o produto em um saco que o proteja.
Truque que funcione
Segundo Braga, usar esmalte incolor ou base no local em que a meia desfiou pode amenizar o problema. "Ele faz com que a malha pare de correr, permitindo um uso extra do produto, dependendo do tamanho e lugar onde foi furado ou desfiado."
