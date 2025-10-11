Meia-calça no freezer evita que ela desfie? Ciência revela se é verdade

Quem tem o hábito de vestir saias sabe que meias-calças são imprescindíveis quando o clima esfria. O problema é que, apesar de necessário, o acessório é frágil: encostar em farpas de madeira ou outros objetos cortantes sempre rende "fios puxados", que vão aumentando até virar grandes buracos.

Mas uma dica —no mínimo, inusitada— para superar esse perrengue tem viralizado nas redes sociais: colocar a meia-calça no freezer a deixa mais resistente. Afinal, isso é mito ou verdade? Tilt conversou com especialistas para descobrir.

O que rolou?

O conselho que circula na internet recomenda retirar a meia-calça nova da embalagem, molhá-la em água corrente, colocá-la dentro de um saco plástico bem fechado e levá-la ao freezer por, no mínimo, 24 horas. Depois, basta retirá-la e esperar que descongele e seque antes do uso.