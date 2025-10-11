Facebook exclui grupo com 11 mil que vendia garrafas de bebidas usadas

O Facebook excluiu um grupo com mais de 11 mil pessoas que vendia garrafas usadas de bebidas alcoólicas, comumente usadas no envase de bebida adulterada. A medida ocorreu após notificação da AGU (Advocacia Geral da União).

O que aconteceu

Postagens e nomes foram preservados. O conteúdo do grupo foi preservado para que possa ser usado em eventual investigação policial. Segundo o governo federal, esta foi a terceira notificação da AGU ao Facebook para exclusão de conteúdo relacionado à manipulação de bebidas.

Notificação mencionou os casos de intoxicação por metanol. "A comercialização em larga escala de garrafas de marcas conhecidas cria condições para a falsificação de bebidas alcoólicas, prática que tem resultado em graves episódios de intoxicação por metanol e representa risco concreto à saúde pública", disse a PNDD (Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia), unidade da AGU que fez a notificação.