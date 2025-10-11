TILTUOL
Assine UOL
Redes sociais

Facebook exclui grupo com 11 mil que vendia garrafas de bebidas usadas

Facebook retirou grupo de venda de garrafas do ar
Facebook retirou grupo de venda de garrafas do ar Imagem: Pixabay/Creative Commons

O Facebook excluiu um grupo com mais de 11 mil pessoas que vendia garrafas usadas de bebidas alcoólicas, comumente usadas no envase de bebida adulterada. A medida ocorreu após notificação da AGU (Advocacia Geral da União).

O que aconteceu

Postagens e nomes foram preservados. O conteúdo do grupo foi preservado para que possa ser usado em eventual investigação policial. Segundo o governo federal, esta foi a terceira notificação da AGU ao Facebook para exclusão de conteúdo relacionado à manipulação de bebidas.

Notificação mencionou os casos de intoxicação por metanol. "A comercialização em larga escala de garrafas de marcas conhecidas cria condições para a falsificação de bebidas alcoólicas, prática que tem resultado em graves episódios de intoxicação por metanol e representa risco concreto à saúde pública", disse a PNDD (Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia), unidade da AGU que fez a notificação.

AGU citou as responsabilidades das plataformas digitais sobre conteúdos ilícitos de terceiros. Em decisão recente, o STF (Supremo Tribunal Federal) estabeleceu a responsabilidade das plataformas digitais quando, cientes de conteúdos ilícitos, deixam de removê-los em tempo razoável. Argumentou ainda que o grupo excluído violava as políticas de uso do Facebook, que proíbem a venda de produtos ilegais ou destinados a falsificações.

Medida é "exemplo da importância da cooperação das plataformas digitais", diz procurador. "Não se pode admitir que circulem produtos e conteúdos nocivos para a população, seja em forma de anúncios, seja por meio de comércio ilegal sem controles", disse o procurador nacional da União de Defesa da Democracia, Raphael Ramos.

Gigantes do e-commerce também receberam solicitação para remover anúncios de garrafas vazias. A Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, solicitou a dez gigantes do e-commerce que removam anúncios de garrafas vazias de bebida alcoólica de suas plataformas.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.