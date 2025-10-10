Qual a fase da Lua hoje (10)? Veja calendário lunar de outubro 2025

Aspectos científicos e curiosidades

A Lua, único satélite natural da Terra, possui diâmetro equivalente a cerca de um quarto do planeta. Sua distância média é de aproximadamente 384.400 km, variando conforme sua órbita elíptica: no perigeu, aproxima-se de 363 mil km, enquanto no apogeu pode alcançar 405 mil km.

A forma como observamos sua iluminação muda conforme o hemisfério. No Hemisfério Sul, a parte iluminada da Lua crescente aparece voltada para a esquerda; já no Hemisfério Norte, para a direita — diferença explicada pelo ângulo de observação.

Outro fenômeno marcante é a rotação síncrona, em que a Lua leva o mesmo tempo para girar sobre seu eixo e para orbitar a Terra, fazendo com que vejamos sempre a mesma face. A região oposta, incorretamente chamada de "face oculta", também recebe luz solar, mas só pode ser observada com sondas e equipamentos espaciais.

Embora exerça forte influência sobre as marés, a gravidade lunar não impacta diretamente o corpo humano. Até o momento, não existem evidências científicas de que as fases da Lua afetem o humor, a saúde ou o comportamento das pessoas.

*Com informações de reportagem publicada em 28/07/2025