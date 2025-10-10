Maior eclipse solar do século: o dia em que o Sol vai sumir por 6 minutos

Em 2 de agosto de 2027, parte do planeta vai testemunhar um evento raro: o maior eclipse solar total do século XXI. Por mais de seis minutos, o Sol 'desaparecerá' completamente do céu.

Onde será visível

A sombra da Lua atravessará Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen e Somália. Nessas regiões, o dia vai virar noite de repente. A luz do Sol será bloqueada, a temperatura cairá e até os animais se comportarão como se a noite tivesse chegado antes da hora.

Fora dessa faixa, grande parte da Europa, África, sul da Ásia e leste da América do Norte verá um eclipse parcial — quando a Lua cobre apenas parte do disco solar.