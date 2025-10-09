Qual a fase da Lua hoje (9)? Veja calendário lunar de outubro de 2025

Durante o ciclo lunar

A Lua crescente sucede a nova e representa o aumento gradual da área iluminada;

A Lua cheia surge quando o lado voltado à Terra está completamente iluminado;

A Lua minguante marca o declínio da luz visível, sinalizando o fim do ciclo;

A Lua nova ocorre quando o satélite se alinha entre a Terra e o Sol, tornando-se invisível a olho nu.

Essas mudanças são consequência da posição relativa entre a Terra, o Sol e a Lua, fenômeno facilmente observável em noites de céu limpo.