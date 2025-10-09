Por que colocar sal na máquina de lavar? Truque caseiro tem base científica

Um truque doméstico antigo voltou a chamar atenção: usar uma colher de sal na máquina de lavar. O método, conhecido há décadas, vem sendo redescoberto por quem busca soluções simples e baratas para cuidar das roupas. O sal de cozinha, presente em toda casa, mostra que pode ter funções muito além da culinária.

O que aconteceu

O sucesso da dica tem explicação. O sal não serve apenas para temperar: ele atua na água, suaviza o toque dos tecidos e ajuda a preservar as cores. Nos Estados Unidos, sites como Cooktop Cove e HowStuffWorks apontam que o cloreto de sódio (NaCl) melhora o desempenho do sabão e contribui para eliminar odores.

Mas o que parece truque doméstico tem base científica sólida. Segundo um estudo da Universidade Federal do Paraná (UFPR). "A adição de sal de cozinha à solução de tingimento causa um fenômeno conhecido como "salting out", o qual promove a pigmentação do tecido. Além disso, observou-se que o cloreto de sódio é capaz de retardar o processo de descoloração até certo ponto, embora não o previna por completo", estudo.