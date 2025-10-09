Por que essa gota de vidro suporta marteladas e estilhaça com um toque?

Um vidro que desafia prensas hidráulicas e marteladas, mas que se desfaz em mil pedaços ao menor toque em sua cauda.

Esse é o paradoxo das chamadas Gotas do Príncipe Rupert, um objeto estudado há séculos e que ainda hoje intriga engenheiros e físicos.

Criadas pelo acaso, transformaram-se em chave para compreender como forças de compressão e tensão atuam nos materiais. Esse fenômeno ganhou as redes sociais, onde a estrutura é testada ao extremo. Conversamos com engenheiros para entender o que há por trás desse material.

O que é

As Gotas do Príncipe Rupert não nasceram como invenção planejada, mas como descoberta de artesãos de vidro no século 17. O fenômeno acontece quando o vidro fundido é resfriado em água fria, formando uma peça com "cabeça" robusta e "cauda" frágil.