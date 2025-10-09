Mensagem suspeita no zap? Pode ser um malware; veja como se proteger

Casos registrados recentemente envolvendo um malware causaram apreensão entre os usuários de WhatsApp no Brasil. O arquivo é danoso e pode ser identificado seguindo alguns passos.

O que aconteceu

Chamado de "Sorvepotel", o malware foi detectado em aparelhos de mais de 450 usuários. O usuário recebe uma mensagem phishing com arquivo em ZIP disfarçados de comprovantes de pagamento ou orçamentos de serviços.

Quando o usuário baixa o arquivo e extrai dentro do computador, o malware se instala. O atalho malicioso rouba a sessão no WhatsApp, envia cópias de si mesmo para contatos e pode bloquear contas e serviços de empresas.