Cuidado com ligação muda: Tática usa IA e capta sua voz para aplicar golpes

Golpe já acontecia no meio de cybersegurança, mas ganhou o "mundo dos crimes comuns" com a popularização da inteligência artificial, afirma especialista. Ao UOL, Hiago Kin Levi, presidente do Instituto Brasileiro de Resposta a Incidentes Cibernéticos afirmou que agora, criminosos com conhecimentos menos avançados de tecnologia já têm capacidade de fazer a simulação de voz.

Especialistas alertam que não é preciso muito tempo de interação para copiar quem está do outro lado da linha. "Hoje, com apenas alguns segundos de gravação de áudio, é possível gerar uma cópia convincente da voz de uma pessoa e utilizá-la em golpes de engenharia social", afirmou Anderson Leite, Pesquisador de Segurança da Kaspersky.

Como se proteger?

Programar o aparelho para receber somente ligações de números conhecidos é uma das formas de evitar golpe. A funcionalidade está disponível em androids e em iPhones. Veja como bloquear ligações de desconhecidos aqui.

Aguardar a ligação em silêncio também pode ser alternativa. A orientação da Polícia Civil de São Paulo é de que o usuário não fale nem "alô" nem "sim", aguardando que o outro lado se pronuncie. Em caso de ligações suspeitas, nenhuma informação sensível deve ser passada.

Mesmo se o outro lado se "pronunciar" na chamada, é necessário ter cautela. Hiago Kin explica que as IAs hoje estão mais evoluídas e já conseguem fazer anúncios com voz humanizada, que podem dizer o primeiro nome da pessoa em alguns dos casos.