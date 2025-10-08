Esponjas podem ter sido os primeiros animais da Terra, revela estudo

Durante bilhões de anos, a Terra foi um planeta sem vida — apenas um laboratório químico natural, fervilhando de moléculas que, eventualmente, dariam origem à biologia. Mas quem teria sido o primeiro animal a surgir nesse cenário? Um novo estudo do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), EUA, oferece uma resposta surpreendente: as esponjas. As evidências foram publicadas em 29 de setembro na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

O que aconteceu

A conclusão veio a partir da análise de fósseis químicos com 541 milhões de anos, moléculas microscópicas preservadas em rochas antigas que indicam a presença de ancestrais das esponjas marinhas modernas. Diferente dos fósseis convencionais, que preservam ossos e estruturas visíveis, os fósseis químicos são rastros de moléculas orgânicas — como esteróides — que permanecem incrustadas nas rochas.

Os pesquisadores identificaram um tipo raro desses compostos, formado por cadeias de carbono com 30 e 31 átomos (C30 e C31), características quase exclusivas das esponjas marinhas. Como os humanos produzem colesterol -um tipo de esteróide- com 27 átomos de carbono e as plantas, com 29, esse padrão incomum serviu como pista evolutiva.