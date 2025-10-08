Cade discutirá com big tech qual obrigação será imposta, diz conselheiro

[O projeto de lei] seguiu um modelo mais nuançado, mais flexível, que tem uma relação maior com, por exemplo, o modelo inglês ou com o próprio modelo alemão. E, nesse modelo, o Cade vai ter a possibilidade de sentar com as empresas e definir para cada grupo econômico eventualmente designado um regime de obrigações que faça sentido para a realidade daquela empresa

Victor Oliveira Fernandes

Para Fernandes, essa é uma das vantagens de a administração federal tentar equilibrar inovação e proteção à concorrência sem importar modelos prontos de fora.

Diferente da Europa, que impõe obrigações automáticas, a proposta brasileira prevê diálogo entre Cade e empresas para adaptar regras ao contexto nacional. Assim, o conselho poderá sentar com as plataformas digitais de grande porte e definir medidas específicas caso identifique práticas que prejudiquem a concorrência.

O Cade não vai fazer nada de uma maneira, vamos dizer assim, automática, de maneira nua e crua. Isso tudo vai passar por diálogo com os agentes econômicos e vai considerar as complexidades de segurança, adaptação e funcionamento dos ecossistemas.

Victor Oliveira Fernandes

Para Diogo Cortiz, o Brasil busca sair da sombra do "efeito Bruxelas", termo que descreve a tendência de países seguirem o movimento legislativo da União Europeia para criar as próprias regras nacionais.