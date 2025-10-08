Cade discutirá com big tech qual obrigação será imposta, diz conselheiro

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts).
O governo Lula colocou o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) no centro do que virá a ser o futuro monitoramento das ações das grandes empresas de tecnologias, as chamadas big tech, caso o projeto de lei 4675/25 seja aprovado no Congresso Nacional.
Em entrevista ao DEU TILT, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, o conselheiro do Cade Victor Oliveira Fernandes afirmou que, antes de começar a vigiar as big techs de perto, o conselho vai discutir com as próprias companhias quais obrigações fazem mais sentido serem aplicadas.
[O projeto de lei] seguiu um modelo mais nuançado, mais flexível, que tem uma relação maior com, por exemplo, o modelo inglês ou com o próprio modelo alemão. E, nesse modelo, o Cade vai ter a possibilidade de sentar com as empresas e definir para cada grupo econômico eventualmente designado um regime de obrigações que faça sentido para a realidade daquela empresa
Victor Oliveira Fernandes
Para Fernandes, essa é uma das vantagens de a administração federal tentar equilibrar inovação e proteção à concorrência sem importar modelos prontos de fora.
Diferente da Europa, que impõe obrigações automáticas, a proposta brasileira prevê diálogo entre Cade e empresas para adaptar regras ao contexto nacional. Assim, o conselho poderá sentar com as plataformas digitais de grande porte e definir medidas específicas caso identifique práticas que prejudiquem a concorrência.
O Cade não vai fazer nada de uma maneira, vamos dizer assim, automática, de maneira nua e crua. Isso tudo vai passar por diálogo com os agentes econômicos e vai considerar as complexidades de segurança, adaptação e funcionamento dos ecossistemas.
Victor Oliveira Fernandes
Para Diogo Cortiz, o Brasil busca sair da sombra do "efeito Bruxelas", termo que descreve a tendência de países seguirem o movimento legislativo da União Europeia para criar as próprias regras nacionais.
Falam muito do 'efeito Bruxelas', que o que acontece na Europa acaba virando um farol para os outros países copiarem. A gente escuta muito aqui. Por exemplo, dizem que o projeto de lei de inteligência artificial é uma cópia do [europeu] AI Act, o que não é tão verdade assim. Há várias mudanças significativas na proposta do Brasil. Essa estratégia de pensar a competição também é um olhar bastante específico para o mercado brasileiro.
Diogo Cortiz
Para Helton Simões Gomes, o desafio do Brasil é justamente adaptar regras vindas de cenários bem diferentes. Segundo ele, a configuração legislativa da União Europeia não se repete no Brasil, o que exige soluções próprias.
Muita da crítica que se faz ao Brasil se espelhar em algumas regiões, notadamente a da União Europeia, é que lá tem uma configuração completamente diferente da nossa, porque são vários estados, cada estado com uma lei nacional, e aí em algum momento eles se reúnem para discutir qual é a regra que vai valer para o bloco todo. E lá tem dinâmicas que não existem na nossa configuração legislativa.
Helton Simões Gomes
Ao final, Cortiz avalia que o Brasil pode inspirar outros países em desenvolvimento a pensar regras sob medida para seus mercados digitais.
O Brasil pode acabar virando um farol para os outros países emergentes. A gente começou falando que a Europa muitas vezes é esse farol, a gente falou do 'efeito Bruxelas', no médio e no longo prazo, pensando nesse movimento do Sul Global, dos países emergentes, países que estão crescendo, o Brasil possa se tornar um farol de um processo de lidar com essa competição.
Diogo Cortiz
O projeto segue em debate no Congresso e deve pautar discussões sobre o papel das big techs por aqui e em outros lugares.
DEU TILT
