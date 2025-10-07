Qual a fase da Lua hoje (7)? Veja calendário lunar de outubro de 2025

Estudos também indicam que a luminosidade noturna aumentada pode alterar o comportamento de várias espécies, influenciando hábitos de alimentação, reprodução e deslocamento de animais como corais, moluscos, aves migratórias e tartarugas marinhas.

Curiosidades e aspectos científicos

A Lua é o único satélite natural da Terra, com um diâmetro equivalente a um quarto do tamanho do planeta. Sua distância média é de cerca de 384.400 km, variando devido à órbita elíptica: no perigeu, aproxima-se a 363 mil km, e no apogeu, pode alcançar até 405 mil km.

A percepção da iluminação lunar muda conforme o hemisfério: no Hemisfério Sul, a parte iluminada da Lua crescente aparece voltada para a esquerda; no Hemisfério Norte, para a direita — diferença explicada pelo ângulo de observação.

Outro fenômeno notável é a rotação síncrona: o satélite leva o mesmo tempo para girar em torno de seu eixo e para orbitar a Terra, motivo pelo qual vemos sempre a mesma face. A face oposta, incorretamente chamada de "oculta", também recebe luz solar, mas só pode ser observada por meio de sondas e equipamentos espaciais.

Apesar da influência gravitacional da Lua sobre os oceanos, não há evidências científicas de que suas fases causem efeitos diretos no comportamento humano, na saúde ou no humor das pessoas.