Como saber se seu Instagram foi hackeado e o que fazer no caso de golpe

O primeiro sinal de que você pode ter tido sua conta hackeada é quando existe uma impossibilidade de acesso ao seu perfil, ou ainda: alteração de foto de perfil, conteúdo diferente no feed, mensagens duvidosas enviadas aos seguidores.

O que fazer se meu Instagram foi hackeado ou roubado?

É possível tentar recuperar o perfil, mesmo quando o golpista muda o nome na página. Se você tiver ainda acesso aos dados da sua conta, como email ou número de telefone, tente trocar a senha imediatamente.

Vá em "Esqueceu a senha?" Ao entrar na aba "Esqueceu a senha?" do aplicativo, informe seu email cadastrado e clique em "Avançar". Em seguida, o Instagram irá solicitar um email para efetuar o contato e realizar a mudança. Caso o golpista tenha acesso ao email, coloque outro. Após instantes, um email será enviado para sua caixa de entrada indicada. Preencha o campo solicitado e clique em "confirmar". Realizado o preenchimento dos dados, o Instagram irá pedir para gravar um vídeo selfie, para provar que a conta é sua. Siga as instruções solicitadas pela plataforma. A equipe do Instagram não utiliza reconhecimento facial, optando por usar análise humana para realizar o processo de devolver a conta hackeada.

Caso consiga trocar a senha, adicione caracteres especiais, números e misture as letras maiúsculas e minúsculas. Para facilitar a combinação, o uso de um gerenciador de senhas pode ajudar.

Em alguns casos, o hacker acaba trocando o email da conta do usuário ou o número de celular, dificultando a tarefa do dono da senha de recuperar a conta. É preciso seguir os passos dados pelo aplicativo para recuperar a conta nesses casos, como o envio de um vídeo selfie.