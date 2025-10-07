Como saber se seu Instagram foi hackeado e o que fazer no caso de golpe

Hoje em dia, ter a conta do Instagram hackeada se tornou algo corriqueiro. Ver a rede social ser invadida é um problema para perfis pessoais, empresas e influenciadores digitais.
Mas, o que fazer quando o Instagram é roubado? Como evitar o problema? Confira nas dicas a seguir:
Como saber que meu Instagram foi hackeado?
Golpistas conseguem ter acesso a perfis de potenciais vítimas fingindo se passar por suporte técnico do Instagram ou por meio de links que permitem acesso aos dados.
O primeiro sinal de que você pode ter tido sua conta hackeada é quando existe uma impossibilidade de acesso ao seu perfil, ou ainda: alteração de foto de perfil, conteúdo diferente no feed, mensagens duvidosas enviadas aos seguidores.
O que fazer se meu Instagram foi hackeado ou roubado?
É possível tentar recuperar o perfil, mesmo quando o golpista muda o nome na página. Se você tiver ainda acesso aos dados da sua conta, como email ou número de telefone, tente trocar a senha imediatamente.
- Vá em "Esqueceu a senha?"
- Ao entrar na aba "Esqueceu a senha?" do aplicativo, informe seu email cadastrado e clique em "Avançar".
- Em seguida, o Instagram irá solicitar um email para efetuar o contato e realizar a mudança. Caso o golpista tenha acesso ao email, coloque outro.
- Após instantes, um email será enviado para sua caixa de entrada indicada. Preencha o campo solicitado e clique em "confirmar".
- Realizado o preenchimento dos dados, o Instagram irá pedir para gravar um vídeo selfie, para provar que a conta é sua. Siga as instruções solicitadas pela plataforma. A equipe do Instagram não utiliza reconhecimento facial, optando por usar análise humana para realizar o processo de devolver a conta hackeada.
Caso consiga trocar a senha, adicione caracteres especiais, números e misture as letras maiúsculas e minúsculas. Para facilitar a combinação, o uso de um gerenciador de senhas pode ajudar.
Em alguns casos, o hacker acaba trocando o email da conta do usuário ou o número de celular, dificultando a tarefa do dono da senha de recuperar a conta. É preciso seguir os passos dados pelo aplicativo para recuperar a conta nesses casos, como o envio de um vídeo selfie.
Como usar a autenticação em duas etapas
Além de pensar em uma senha mais difícil e não clicar em links suspeitos, outra coisa que pode dificultar mais ainda sua conta do Instagram ser hackeada é o uso da autenticação em duas etapas.
Essa ferramenta funciona da seguinte maneira: após digitar a senha, é preciso inserir um código aleatório de seis dígitos. Essa sequência numérica é configurada em aplicativos como Google Authenticator ou Authy.
Sendo assim, mesmo que o hacker descubra a nova senha, ele precisará do código, que só estará no celular da pessoa da conta. Esse cuidado é importante para prevenir novos acessos indevidos.
Cheque outros dispositivos autorizados
Mesmo com a senha trocada e a autenticação em duas etapas, existe a possibilidade de atividades anormais aconteçam na conta. Isso pode acontecer pelo fato de ainda ter dispositivos e aplicativos conectados à conta do Instagram.
Para que isso não aconteça, no menu do Instagram tem a opção para desconectar remotamente aparelhos com acesso à conta, que pode ser feito pelo celular ou computador. Nessa opção, os dispositivos são exibidos em uma ordem cronológica (o mais recente em primeiro) e com o nome do dispositivo.
Denuncie o caso para o Instagram
O Instagram tem uma página específica para denúncia de contas hackeadas: instagram.com/hacked.
Caso aconteça com você, abra o link e preencha os dados do formulário exibido na tela. Dentre as opções disponíveis estão:
- se você acredita que sua conta foi invadida
- se você esqueceu a senha
- se perdeu acesso à autenticação de dois fatores
- se sua conta foi desativada
