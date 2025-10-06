Facebook abrigou grupos de doação ilegal de criança por mais de 1 ano

O Facebook foi flagrado mantendo no ar comunidades dedicadas a conectar gestantes ou mães oferecendo crianças a pessoas procurando adoções por fora do sistema oficial brasileiro. As práticas são ilegais. Segundo o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), que gerencia o Cadastro Nacional de Adoções, as condutas podem ser enquadradas em diversos aspectos do Código Penal, e resultar em penas de reclusão de dois a seis anos.

Os grupos só foram removidos após a Defensoria Pública de São Paulo exigir a retirada deles em ofício remetido no fim de julho, ao qual Radar Big Tech teve acesso. Algumas das páginas reuniram mais de 3 mil pessoas e ficaram no ar por pelo menos um ano e quatro meses. Nesses espaços, os usuários se sentiam confortáveis para conversar sobre ofertas de bebês ainda não nascidos, encomendas de crianças para o futuro, descrição dos pais biológicos para antecipar possíveis características físicas das crianças e até dicas para legalizar adoções ilegais.

O caso vem à tona duas semanas após ser sancionado o ECA Digital, que obriga plataformas digitais a adotar camadas adicionais de segurança para menores de idade. Não é a primeira vez que a rede social abriga grupos com esse propósito. Procurada, a Meta (dona do Facebook, Instagram e WhatsApp) informou que não comentaria. Isabella Henriques, diretora-executiva do Instituto Alana, voltada à proteção da criança e adolescentes, classificou a situação como "descaso completo e absoluto da plataforma".