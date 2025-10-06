7 passos para limpar a air fryer do jeito certo e deixá-la como nova

A air fryer virou queridinha das cozinhas por ser prática e deixar os alimentos crocantes com pouco ou nada de óleo. O que muita gente esquece é que, para manter o aparelho funcionando bem, é preciso limpar corretamente.

O que aconteceu

Manter o aparelho limpo é essencial para evitar odores e garantir o bom funcionamento. A limpeza deve ser feita após cada uso. Mesmo os modelos mais modernos precisam de cuidados básicos para que a gordura acumulada não reduza o desempenho nem cause mau cheiro.