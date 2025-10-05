Tradução, live foto e recursos em IA: WhatsApp tem 9 novidades para testar

Novas atualizações foram adicionados no WhatsApp no último semestre, entre elas a opção de enviar live photos e fotos em movimento, tradução de mensagens, ligações em grupo, além de novos recursos de AI.
O que aconteceu
Agora é possível compartilhar Live Photos (iOS) e Fotos em Movimento (Android). As imagens poderão ser compartilhadas com som e movimento.
Desde terça-feira passada, o WhatsApp começou a liberar uma nova função de tradução de mensagens. Agora, ao receber uma mensagem em outro idioma, basta pressionar e segurar a mensagem e tocar em "Traduzir". Depois, é só escolher o idioma desejado e fazer o download, que ficará salvo para próximas traduções.
Tradução de mensagens funciona em conversas individuais, grupos e canais. No Android, também será possível ativar a tradução automática para uma conversa inteira, fazendo com que todas as mensagens futuras sejam traduzidas automaticamente.
A novidade está sendo lançada aos poucos para Android e iPhone, começando com alguns idiomas. No Android, o recurso estará disponível em inglês, espanhol, hindi, português, russo e árabe. No iPhone, estará disponível em mais de 19 idiomas.
Ligações em grupo poderão ser programadas e será possível convidar pessoas ou grupos com antecedência. Para acessar a funcionalidade, o usuário seleciona o botão + na aba Ligações e, em seguida, tocar em "Programar ligação". Além disso, será possível conferir e gerenciar todas as ligações programadas na aba Ligações, junto com uma lista de convidados e links de ligação para adicionar ao calendário ou compartilhar com outras pessoas. Para facilitar, todos os participantes receberão uma notificação quando a ligação estiver prestes a começar.
Agora o usuário pode levantar a mão para indicar que quer falar ou enviar uma reação para participar sem interromper a ligação. Os links de ligação também receberam uma atualização. Agora, quem criar um link de ligação, receberá notificações quando as pessoas entrarem na ligação.
Novos pacotes de figurinhas foram lançados e pesquisas por grupos podem ficar mais fáceis. É possível baixar as figurinhas dos pacotes "Passarinhos destemidos", "Dias de aula" ou "Férias" com personagens fofos.
Outra funcionalidade é a pesquisa de grupos facilitada. Nela, será possível procurar um contato que está no mesmo grupo que você na aba Conversas para encontrar os grupos que vocês têm em comum.
Digitalização de documentos no Android também foi incluída. Agora, usuários do Android poderão digitalizar, cortar, salvar e enviar documentos diretamente do WhatsApp. Essa opção já está disponível no iPhone.
Funcionalidades com inteligência artificial
A função de Ajuda na Escrita usa inteligência artificial para ajudar a encontrar as palavras certas na hora de escrever uma mensagem. Agora, o usuário pode escolher entre sugestões em diferentes estilos, como profissional, engraçado ou acolhedor, além disso pode editar como quiser até achar o tom ideal.
Para usar, é só começar a escrever uma mensagem em uma conversa individual ou em grupo e tocar no novo ícone de lápis. Segundo a rede social, a privacidade do usuário fica garantida, pois a ferramenta usa a tecnologia de Processamento Privado, o que significa que nem a Meta nem o WhatsApp conseguem ler suas mensagens ou as sugestões da IA.
Esse recurso é opcional e vem desativado por padrão. Está sendo lançado primeiro em inglês, nos Estados Unidos e outros países, com previsão de chegar a mais idiomas e regiões ainda este ano.
Agora é possível usar a IA para criar planos de fundo exclusivos para suas ligações de vídeo e temas personalizados para conversas. O usuário pode colocar uma imagem no seu lugar preferido ou criar algo totalmente novo. Além disso, é possível adicionar planos de fundo gerados por IA ao tirar fotos e gravar vídeos diretamente nas conversas. Além disso, a Meta AI pode agora criar temas de conversas personalizados. Os recursos da Meta AI podem não estar disponíveis para todas as pessoas.
