Tradução, live foto e recursos em IA: WhatsApp tem 9 novidades para testar

Tradução de mensagens funciona em conversas individuais, grupos e canais. No Android, também será possível ativar a tradução automática para uma conversa inteira, fazendo com que todas as mensagens futuras sejam traduzidas automaticamente.

A novidade está sendo lançada aos poucos para Android e iPhone, começando com alguns idiomas. No Android, o recurso estará disponível em inglês, espanhol, hindi, português, russo e árabe. No iPhone, estará disponível em mais de 19 idiomas.

Ligações em grupo poderão ser programadas e será possível convidar pessoas ou grupos com antecedência. Para acessar a funcionalidade, o usuário seleciona o botão + na aba Ligações e, em seguida, tocar em "Programar ligação". Além disso, será possível conferir e gerenciar todas as ligações programadas na aba Ligações, junto com uma lista de convidados e links de ligação para adicionar ao calendário ou compartilhar com outras pessoas. Para facilitar, todos os participantes receberão uma notificação quando a ligação estiver prestes a começar.

Agora o usuário pode levantar a mão para indicar que quer falar ou enviar uma reação para participar sem interromper a ligação. Os links de ligação também receberam uma atualização. Agora, quem criar um link de ligação, receberá notificações quando as pessoas entrarem na ligação.

Novos pacotes de figurinhas foram lançados e pesquisas por grupos podem ficar mais fáceis. É possível baixar as figurinhas dos pacotes "Passarinhos destemidos", "Dias de aula" ou "Férias" com personagens fofos.

Outra funcionalidade é a pesquisa de grupos facilitada. Nela, será possível procurar um contato que está no mesmo grupo que você na aba Conversas para encontrar os grupos que vocês têm em comum.