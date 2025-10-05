Qual a fase da Lua hoje (5)? Veja calendário lunar para outubro de 2025

Particularidades da Lua crescente

Essa etapa tem ligação direta com os oceanos, já que a gravidade lunar exerce influência sobre as marés. Nos períodos de Lua crescente e cheia acontecem as chamadas marés vivas, caracterizadas por maior variação no nível da água.

Além disso, pesquisas apontam que diversos seres vivos também reagem ao aumento gradual da luz lunar. O brilho crescente pode afetar o comportamento de espécies marinhas e de animais noturnos, como corais, moluscos, tartarugas e aves migratórias.

Aspectos científicos do satélite

A Lua é o único satélite natural da Terra, com diâmetro equivalente a cerca de um quarto do planeta. Sua distância média é de 384.400 km, mas varia devido à órbita elíptica: no perigeu, chega a 363 mil km; no apogeu, pode alcançar 405 mil km.

A forma como a iluminação é percebida depende do hemisfério. No Sul, a parte iluminada da Lua crescente aparece à esquerda; no Norte, à direita. Essa diferença ocorre pela perspectiva do observador na superfície terrestre.