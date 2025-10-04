STF julga vínculo entre motoristas e apps; saiba o que está em jogo

O STF (Supremo Tribunal Federal) começou a julgar nesta semana ações que tratam do vínculo empregatício entre os motoristas de aplicativo e as empresas.

O que aconteceu

Empresas contestam decisões do TST (Tribunal Superior do Trabalho) que reconhecem vínculo. Duas ações entraram na pauta desta semana do STF: uma delas é da Rappi, que alegou que a Justiça trabalhista vai contra a posição da própria Corte. A outra é da Uber, que afirmou ser uma empresa de tecnologia, e não de transportes.

Supremo fez sessões na quarta e na quinta-feira sobre o tema, mas decisão não tem data definida para sair. Os ministros ouviram as sustentações orais e a leitura do relatório. A análise dos casos acontecerá em audiência posterior, ainda sem data marcada.