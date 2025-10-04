STF julga vínculo entre motoristas e apps; saiba o que está em jogo

O STF (Supremo Tribunal Federal) começou a julgar nesta semana ações que tratam do vínculo empregatício entre os motoristas de aplicativo e as empresas.
O que aconteceu
Empresas contestam decisões do TST (Tribunal Superior do Trabalho) que reconhecem vínculo. Duas ações entraram na pauta desta semana do STF: uma delas é da Rappi, que alegou que a Justiça trabalhista vai contra a posição da própria Corte. A outra é da Uber, que afirmou ser uma empresa de tecnologia, e não de transportes.
Supremo fez sessões na quarta e na quinta-feira sobre o tema, mas decisão não tem data definida para sair. Os ministros ouviram as sustentações orais e a leitura do relatório. A análise dos casos acontecerá em audiência posterior, ainda sem data marcada.
Decisão sobre "uberização" das relações de trabalho terá repercussão geral. O veredito do STF terá impacto em 10 mil processos que estão parados em todo o país à espera do posicionamento do plenário.
Empresas dizem que não são do transporte e motoristas alegam subordinação
Rappi disse que "não vende nada e não transporta ninguém". Conforme a empresa, seu papel se restringe a conectar usuários a fornecedores.
Para a defesa do entregador, porém, a Rappi se apresenta como uma empresa de transportes e controla todo o serviço. O advogado Mauro de Azevedo Menezes ressaltou que a companhia define valores, trajetos e punições aos motoristas.
Já a Uber disse que decisões do TST ameaçam a mobilidade urbana, pois podem inviabilizar operação da empresa no Brasil. A companhia também afirmou que oferece autonomia e direitos aos motoristas parceiros.
Por outro lado, defesa do motorista alegou subordinação. O advogado José Eymard Loguercio disse que interesses da iniciativa privada não podem se sobrepor a direitos trabalhistas fundamentais. Ele também criticou a falta de regulação do setor.
Representantes dos dois motoristas mencionaram que a União Europeia reconhece vínculo entre apps e trabalhadores. A ação que envolve a Rappi é de relataoria do ministro Alexandre de Moraes, enquanto a da Uber está com o ministro Edson Fachin.
PGR se posiciona contra vínculo
Procuradoria-Geral da República se manifestou no começa da semana contra o reconhecimento de vínculo trabalhista entre motoristas de aplicativos e empresas. O órgão concorda com a Rappi ao afirmar que uma decisão do TST que reconhece o vínculo vai contra o entendimento do STF.
PGR alega que jurisprudência do Supremo sobre o tema é "firme". "Há, na conclusão adotada na origem, ofensa ao princípio constitucional da livre iniciativa e dissonância com a inteligência do Supremo Tribunal Federal no que tange à constitucionalidade de se situar à margem da CLT [Consolidação das Leis do Trabalho] a prestação de serviço intermediada por plataformas digitais", disse a procuradoria.
Tecnologia ou transporte? Argumento da Uber é controverso
Empresas são cadastradas na Receita Federal como organizações de tecnologia que fazem mediação de serviços. Ao consultar o CNPJ de cada uma delas no site do Fisco, é possível ver que a atividade principal está registrada como "intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários"; já as secundárias são relacionadas à tecnologia. Ou seja, elas não precisam seguir as regras de uma companhia de transporte.
No Brasil, a companhia oferece o serviço de tecnologia de intermediação de viagens desde 2014, e está registrada na Receita Federal como empresa de intermediação, que é realizada por meio da tecnologia da Uber.
Uber, em comunicado
Classificação é questionada. Críticos e entidades que exigem o reconhecimento do vínculo empregatício afirmam que o cadastro na Receita é uma forma quer as empresas encontraram de se livrarem de responsabilidades junto aos motoristas.
O que os motoristas querem?
De um lado, autonomia, do outro, direitos. Hoje, os profissionais trabalham com vários aplicativos simultaneamente, controlam suas próprias viagens e escolhem seus horários e cargas de trabalho. Porém, não têm acesso a direitos trabalhistas.
Se vínculo empregatício for reconhecido, condutores passariam a ter férias, décimo terceiro, auxílio-doença e INSS. No entanto, poderiam estar sujeitos a cumprir ordens das empresas quanto às horas trabalhadas, metas, controle e planejamento das viagens, etc.
Maioria dos trabalhadores de aplicativo (75%) prefere manter autonomia. Segundo Datafolha de março de 2023, apenas 14% querem vínculo que garanta acesso a benefícios trabalhistas, mesmo que isso implique na perda de autonomia. Contudo, 89% dos entrevistados pedem por direitos e benefícios, sem que a flexibilidade seja alterada.
