Qual a fase da Lua hoje (4)? Veja calendário lunar para outubro de 2025

Neste sábado, 4 de outubro, a Lua encontra-se em sua fase crescente, momento em que o Sol volta a iluminar parcialmente sua superfície. Isso acontece porque, nesse estágio do ciclo, o satélite já se afastou do alinhamento com o Sol (Lua nova) e avança gradualmente em direção à oposição (Lua cheia).
Calendário lunar - outubro de 2025
O ciclo lunar, conhecido como mês sinódico, possui duração média de 29,5 dias. Entre setembro e outubro, as fases principais ocorrem nas seguintes datas:
- Lua crescente - 29 de setembro, às 20h53
- Lua cheia - 7 de outubro, às 0h47
- Lua minguante - 13 de outubro, às 15h12
- Lua nova - 21 de outubro, às 9h25
- Lua crescente - 29 de outubro, às 13h20
Durante essas fases:
A Lua crescente sucede a nova, simbolizando o aumento progressivo da iluminação;
A Lua cheia acontece quando todo o lado voltado à Terra é iluminado;
A Lua minguante marca a diminuição da parte visível iluminada, preparando o reinício do ciclo;
A Lua nova ocorre quando o satélite se posiciona entre a Terra e o Sol, tornando-se invisível a olho nu.
Essas transformações decorrem da posição relativa entre Terra, Sol e Lua, sendo facilmente observadas em noites de céu aberto.
Particularidades da Lua crescente
Essa etapa tem ligação direta com os oceanos, já que a gravidade lunar exerce influência sobre as marés. Nos períodos de Lua crescente e cheia acontecem as chamadas marés vivas, caracterizadas por maior variação no nível da água.
Além disso, pesquisas apontam que diversos seres vivos também reagem ao aumento gradual da luz lunar. O brilho crescente pode afetar o comportamento de espécies marinhas e de animais noturnos, como corais, moluscos, tartarugas e aves migratórias.
Aspectos científicos do satélite
A Lua é o único satélite natural da Terra, com diâmetro equivalente a cerca de um quarto do planeta. Sua distância média é de 384.400 km, mas varia devido à órbita elíptica: no perigeu, chega a 363 mil km; no apogeu, pode alcançar 405 mil km.
A forma como a iluminação é percebida depende do hemisfério. No Sul, a parte iluminada da Lua crescente aparece à esquerda; no Norte, à direita. Essa diferença ocorre pela perspectiva do observador na superfície terrestre.
Outro ponto importante é a rotação síncrona: a Lua leva o mesmo tempo para girar em torno de si e para orbitar a Terra, o que faz com que vejamos sempre a mesma face. O lado oposto — incorretamente chamado de "oculto" — também recebe luz solar, mas só pode ser visto com o auxílio de tecnologia espacial.
Apesar de influenciar fortemente os oceanos, a força gravitacional da Lua não é suficiente para gerar efeitos perceptíveis no corpo humano. Por isso, não existem evidências científicas de que suas fases tenham impacto direto no humor, na saúde ou nos ciclos biológicos das pessoas.
