Por que Spotify ressuscita ‘chat secreto’ para trocar música dentro no app?

O Spotify decidiu relançar o chat Messages, uma ferramenta para trocar músicas e conversar direto no app. No novo episódio de DEU TILT, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz explicam como o recurso responde a demandas de usuários e pode mudar a experiência social na plataforma.



O recurso já existiu, mas foi desativado por falta de uso. Agora, retorna com a promessa de facilitar o compartilhamento de faixas entre amigos, sem depender de mensageiros como WhatsApp ou Instagram. "Até agora, quem queria indicar uma música precisava recorrer a outros aplicativos. Com o Messages, basta clicar em compartilhar dentro do Spotify e mandar direto para o contato que já aparece na lista de amigos", explica Helton.

A cautela, no entanto, é visível: o chat está meio escondido na interface. Para Cortiz, isso revela a estratégia da empresa de evitar um novo fracasso. "Essa função flopou no passado, pouca gente usava. Então agora eles colocaram de um jeito discreto: se der errado, parece que nunca existiu", comenta.