Qual a fase da Lua hoje (3)? Veja calendário lunar para outubro de 2025

Nesta sexta-feira, 3 de outubro, a Lua entra em sua fase crescente, etapa em que o Sol passa a iluminar novamente parte de sua superfície, ainda de forma parcial. Isso ocorre porque, nesse ponto do ciclo, o satélite já se afastou do alinhamento com o Sol (Lua nova) e segue gradualmente em direção à oposição (Lua cheia).
Calendário lunar - outubro de 2025
O ciclo da Lua, chamado de mês sinódico, tem duração média de 29,5 dias. Entre setembro e outubro, as fases principais serão registradas nas seguintes datas:
- Lua crescente - 29 de setembro, às 20h53
- Lua cheia - 7 de outubro, às 0h47
- Lua minguante - 13 de outubro, às 15h12
- Lua nova - 21 de outubro, às 9h25
- Lua crescente - 29 de outubro, às 13h20
Durante cada fase:
A Lua crescente sucede a Lua nova e marca o aumento gradual da luminosidade;
A Lua cheia ocorre quando todo o lado voltado à Terra fica iluminado pelo Sol;
A Lua minguante representa a redução da área visível iluminada, antecedendo um novo ciclo;
A Lua nova se dá quando o satélite se posiciona entre a Terra e o Sol, tornando-se invisível a olho nu.
Essas variações acontecem pela posição relativa entre Sol, Terra e Lua, podendo ser vistas facilmente em noites de céu limpo.
Características da Lua crescente
Essa etapa tem forte ligação com os mares, já que a gravidade da Lua interfere diretamente nas marés. Durante a Lua crescente e a cheia, ocorrem as chamadas marés vivas, caracterizadas por maior diferença entre os níveis de água.
Além das marés, estudos mostram que diversos organismos também reagem à intensidade da luz lunar. O brilho crescente desse período pode influenciar o comportamento de espécies marinhas e animais noturnos, como corais, moluscos, tartarugas marinhas e aves migratórias.
Aspectos científicos do satélite
A Lua é o único satélite natural da Terra, com cerca de um quarto do diâmetro do planeta. Sua distância média é de 384.400 km, variando devido à órbita elíptica: no perigeu, aproxima-se de 363 mil km, e no apogeu, pode alcançar 405 mil km.
A forma como a iluminação é percebida depende do hemisfério. No Sul, a parte iluminada da Lua crescente aparece à esquerda; no Norte, à direita. Essa diferença ocorre pelo ponto de observação de quem está na superfície terrestre.
Outro fenômeno marcante é a rotação síncrona: a Lua leva o mesmo tempo para girar em torno de si e para orbitar a Terra, o que faz com que vejamos sempre a mesma face. O lado contrário - erroneamente chamado de "oculto" - também recebe luz solar, mas não pode ser visualizado da Terra sem auxílio tecnológico.
Embora influencie diretamente os oceanos, a força gravitacional da Lua não é suficiente para causar efeitos perceptíveis no corpo humano. Por isso, não há comprovação científica de que suas fases impactem de maneira direta a saúde, o humor ou os ciclos biológicos das pessoas.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.