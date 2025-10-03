Qual a fase da Lua hoje (3)? Veja calendário lunar para outubro de 2025

Durante cada fase:

A Lua crescente sucede a Lua nova e marca o aumento gradual da luminosidade;

A Lua cheia ocorre quando todo o lado voltado à Terra fica iluminado pelo Sol;

A Lua minguante representa a redução da área visível iluminada, antecedendo um novo ciclo;

A Lua nova se dá quando o satélite se posiciona entre a Terra e o Sol, tornando-se invisível a olho nu.

Essas variações acontecem pela posição relativa entre Sol, Terra e Lua, podendo ser vistas facilmente em noites de céu limpo.