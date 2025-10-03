Moléculas descobertas em lua de Saturno aumentam chance de vida alienígena

Os cientistas, porém, foram além. A nova análise revelou também classes inéditas de compostos orgânicos, moléculas que até então não haviam sido identificadas nos dados de Encélado e que ampliam o leque de possibilidades químicas presentes no oceano escondido sob a crosta de gelo.

Ilustração do interior de Encélado mostra um oceano global de água líquida existente no satélite, com gêiseres no pólo sul Imagem: Nasa

Encontramos várias categorias de moléculas orgânicas — ou seja, que contêm principalmente carbono — que abrangem uma gama de estruturas e propriedades químicas. Nozair Khawaja, cientista planetário da Universidade Livre de Berlim e autor principal do estudo.

Essas moléculas podem ter um papel importante nos processos que levam à formação da vida. "Acredita-se que esses compostos sejam intermediários na síntese de moléculas mais complexas (...). É importante observar, no entanto, que essas moléculas também podem ser formadas abioticamente, sem qualquer interação com a vida na Terra", explicou Khawaja.

Encélado é considerado um dos locais mais promissores na busca por vida fora da Terra. A lua tem 504 km de diâmetro, orbita Saturno a cerca de 238 mil km de distância e guarda sob sua superfície um oceano líquido protegido por uma camada de gelo que pode variar entre 20 e 30 km de espessura.

Pesquisadores acreditam que esse oceano seja dinâmico e ativo. Há fortes indícios de aberturas hidrotermais que liberam água aquecida e rica em minerais, um tipo de ambiente muito semelhante ao que pode ter dado origem aos primeiros organismos vivos da Terra.