'Morte' do Windows 10: Microsoft deixa milhões de PCs brasileiros na mão

Identificar a idade das pessoas será uma das obrigações de plataformas digitais quando o ECA Digital entrar em vigor, daqui a seis meses. Sancionada pelo presidente Lula, a lei obriga empresas de tecnologia a proteger crianças e adolescentes na internet.

No novo episódio de DEU TILT, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz explicam os impasses e avanços dessa regulação. E contam como um casal de brasileiros criou uma forma de averiguar a idade online, a despeito dos empecilhos argumentados pelas big techs.

A exigência de classificação etária, inspirada em práticas internacionais, enfrenta resistência das big techs, que apontam riscos para a privacidade e dúvidas sobre quem deve ser responsável pela checagem. O debate é especialmente intenso em redes sociais e jogos online, onde a exposição de menores a riscos preocupa governo e sociedade.

Por que o Spotify ressuscitou 'chat secreto' para trocar música dentro no app?

O Spotify decidiu relançar o chat Messages, uma ferramenta para trocar músicas e conversar direto no app. No novo episódio de DEU TILT, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz explicam como o recurso responde a demandas de usuários e pode mudar a experiência social na plataforma.



O recurso já existiu, mas foi desativado por falta de uso. Agora, retorna com a promessa de facilitar o compartilhamento de faixas entre amigos, sem depender de mensageiros como WhatsApp ou Instagram. "Até agora, quem queria indicar uma música precisava recorrer a outros aplicativos. Com o Messages, basta clicar em compartilhar dentro do Spotify e mandar direto para o contato que já aparece na lista de amigos", explica Helton.