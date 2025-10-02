'Morte' do Windows 10: Microsoft deixa milhões de PCs brasileiros na mão

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nessa semana, os assuntos são: China x futilidade; Nova lei: idade na internet; Morte do Windows 10; o chat secreto Spotify)
A Microsoft decidiu encerrar o suporte ao Windows 10 em 14 de outubro de 2025, deixando milhões de usuários no Brasil e no mundo sem as atualizações de segurança do sistema. No novo episódio de DEU TILT, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz explicam os riscos, impactos e desafios dessa transição.
O fim das atualizações do Windows 10 abre brechas para ataques de cibercriminosos, já que falhas descobertas não serão mais corrigidas. Segundo dados do StatCounter, 45% dos computadores no mundo e quase 30% das máquinas brasileiras ainda utilizam o sistema, o que torna o problema ainda mais abrangente. O Windows 10 vai continuar funcionando.
O suporte acaba. E isso significa que cada falha encontrada a partir de outubro de 2025 ficará aberta, deixando quem ainda usa o Windows 10 exposto
Helton Simões Gomes
Diogo Cortiz reforça que as atualizações de segurança são a principal barreira contra ataques.
Sabe quando aparece no seu computador aquela mensagem de atualização? Muitas vezes é uma correção feita pelos pesquisadores da Microsoft para fechar vulnerabilidades. Sem isso, cada brecha descoberta vira uma porta aberta para hackers
Diogo Cortiz
Ele lembra que os criminosos digitais estão sempre ativos.
Cibercriminosos não dormem. Estão constantemente procurando novas formas de invadir máquinas para roubar dados, instalar vírus ou até sequestrar informações
Diogo Cortiz
Com a dificuldade de migrar para o Windows 11, que exige computadores mais novos, milhões de pessoas podem ficar presas ao sistema antigo. "O Windows 10 foi o sistema mais usado da Microsoft, tanto no Brasil quanto no mundo. Hoje, quase metade dos usuários ainda está nessa versão. É uma quantidade gigantesca de pessoas que vão ficar vulneráveis", conclui Helton Simões Gomes.
China declara guerra ao conteúdo fútil e enquadra executivos de 'Instagram chinês'
A Administração do Ciberespaço da China decidiu punir executivos do Red Note, plataforma conhecida como 'Instagram chinês', por incentivar conteúdo classificado como fútil. No novo episódio de DEU TILT, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes explicam como a medida coloca pressão direta sobre quem dirige as redes sociais no país.
O governo chinês não proibiu memes, temas de celebridades ou produções feitas por inteligência artificial, mas quer reduzir o destaque dado a esse tipo de publicação. O episódio mostra que, diferente de outros países, a China mira executivos e não apenas empresas, reforçando o papel da Administração do Ciberespaço como agência reguladora digital.
É bem curioso esse tipo de punição, porque ela não é só contra a plataforma em si, mas está mirando os executivos [...] porque eles estão fazendo com que aquela sociedade esteja cada vez mais distante de atingir o ideal de civilidade [...] colocando na mão dos jovens esse tipo de conteúdo fútil.
Helton Simões Gomes
Casal brasileiro dribla big techs e cria identificação de idade no mundo online
Identificar a idade das pessoas será uma das obrigações de plataformas digitais quando o ECA Digital entrar em vigor, daqui a seis meses. Sancionada pelo presidente Lula, a lei obriga empresas de tecnologia a proteger crianças e adolescentes na internet.
No novo episódio de DEU TILT, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz explicam os impasses e avanços dessa regulação. E contam como um casal de brasileiros criou uma forma de averiguar a idade online, a despeito dos empecilhos argumentados pelas big techs.
A exigência de classificação etária, inspirada em práticas internacionais, enfrenta resistência das big techs, que apontam riscos para a privacidade e dúvidas sobre quem deve ser responsável pela checagem. O debate é especialmente intenso em redes sociais e jogos online, onde a exposição de menores a riscos preocupa governo e sociedade.
Por que o Spotify ressuscitou 'chat secreto' para trocar música dentro no app?
O Spotify decidiu relançar o chat Messages, uma ferramenta para trocar músicas e conversar direto no app. No novo episódio de DEU TILT, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz explicam como o recurso responde a demandas de usuários e pode mudar a experiência social na plataforma.
O recurso já existiu, mas foi desativado por falta de uso. Agora, retorna com a promessa de facilitar o compartilhamento de faixas entre amigos, sem depender de mensageiros como WhatsApp ou Instagram. "Até agora, quem queria indicar uma música precisava recorrer a outros aplicativos. Com o Messages, basta clicar em compartilhar dentro do Spotify e mandar direto para o contato que já aparece na lista de amigos", explica Helton.
