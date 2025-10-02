Modo oculto: para que realmente serve e como usar a aba anônima

O modo anônimo dos navegadores é a forma mais simples de adicionar uma camada extra de proteção aos seus dados. Ao usar a aba privada (oculta ou anônima, dependendo do navegador), você evita que dados como histórico, cookies, downloads e informações deixadas no preenchimento de formulários fiquem salvos em seu computador ou celular.

Quando você acessa um site, ele pode inferir seu gênero, perfil socioeconômico, cidade de residência, contas nas redes sociais e modelo específico do aparelho eletrônico em uso. A navegação anônima é um conjunto de medidas que visam reduzir estes vestígios e dar maior privacidade.

Isso não quer dizer que a sua atividade está totalmente oculta para sites, provedores ou o administrador da rede que você utiliza. Mas já ajuda bem.