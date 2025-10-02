Por que truque recomenda colocar sal no micro-ondas? Entenda para que serve

O sal é um dos temperos mais usados no mundo. Mas você sabia que ele não serve só para dar sabor? No micro-ondas, por exemplo, ele pode potencializar o aquecimento da água e até facilitar a limpeza do aparelho. E a explicação vem da ciência.

O que aconteceu

Quando dissolvido em água, o cloreto de sódio (NaCl) se separa em íons de sódio e cloro. Esses íons se movimentam sob o campo elétrico gerado pelas ondas, aumentando a absorção de energia. O efeito é mais vapor e temperaturas mais altas em menos tempo.

Estudo publicado na revista IEEE Access, conduzido por pesquisadores da University of Arkansas (EUA) em parceria com a Prince Sattam bin Abdulaziz University (Arábia Saudita), mostrou números claros.