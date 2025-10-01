Banda larga fica mais rápida em 13 capitais; veja planos mais atrativos

Ao menos 13 capitais brasileiras passaram a ter oferta de planos de internet apenas com velocidade a partir de 250 mega, além de opções com preços mais acessíveis, segundo levantamento do site MelhorPlano.net. O cenário mostra como a expansão da fibra ótica está democratizando o acesso à internet no país.
O que aconteceu
Esta é a primeira vez que o levantamento registra a extinção de planos com menos de 250 mega de velocidade em capitais. As 13 listadas são: Aracaju (SE), Belém (PA), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Florianópolis (SC), Manaus (AM), Natal (RN), Palmas (TO), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Salvador (BA), São Luís (MA) e Teresina (PI).
Nas demais regiões metropolitanas, pacotes com velocidade até 250 mega ainda estão à venda. A vantagem é o preço, que em 2025 ficou em média 17,5% mais barato em relação a 2024. As mensalidades passaram de R$ 96,95 para R$ 79,99.
Levantamento se baseou em 1,1 mil pacotes de banda larga cadastrados no site do MelhorPlano.net. A comparação foi feita entre valores de agosto de 2024 e agosto de 2025.
Cenário é resultado de avanços tecnológicos em infraestrutura. Segundo a startup que compara ofertas de serviços de telecomunicações, as melhorias impactam tanto na qualidade da internet quanto nas ofertas comerciais de planos.
Com a fibra óptica e preços de mercado mais acessíveis, a velocidade mínima vendida pelos provedores tende a crescer. Houve também um ganho de custo-benefício com planos de alta velocidade, o que também facilita a oferta e o acesso aos usuários.
Gerente de negócio do MelhorPlano.net, Alexandre Martins
Pacotes intermediários são os mais vantajosos
Pacotes intermediários também ficaram mais baratos. As opções que entregam de 250 a 500 mega foram vendidas, em média, por R$ 89,99 em agosto deste ano —10% a menos que em 2024; Os planos de 500 a 750 mega saíram por R$ 109,99 —8,3% mais baratos.
Planos de banda larga a partir de 750 mega de velocidade, por outro lado, ficaram mais caros. Os pacotes de 750 a 1000 mega subiram 3,4%, para R$ 149,90. Já os planos a partir de 1000 mega aumentaram 5,2%, para R$ 199,90.
Na comparação do preço por mega (que representa o custo-benefício da oferta), opções de 250 a 500 mega e de 500 a 750 mega tiveram queda. A redução foi de 6,7% e 4,8%, respectivamente, na comparação com 2024. Já o preço por mega em planos que oferecem velocidade superior a 750 mega não mudou no período.
Valor por mega subiu em pacotes com menor velocidade, apesar da queda dos preços dos pacotes. Conforme o levantamento, serviços com até 250 mega foram os únicos a registrar variação positiva: cada mega ficou, em média, 22,1% mais caro. Uma das eplicações é a quantidade de pacotes oferecidos: em 2024, eram 160, contra 71 neste ano.
Nordeste tem a internet mais barata do país
Região nordeste é a que tem menor preço mensal para planos de banda larga: R$ 109,99, com queda de 8,3% no último ano. O sudeste tem o segundo menor valor, apesar de ser a única região do país com aumento de preço: R$ 119,90, com alta de 9%.
Na sequência, vêm centro-oeste, sul e norte. Os preços ficaram em R$ 119,99 (-4%) no centro-oeste, e R$ 129,90 no sul e no norte do país, onde os preços se mantiveram estáveis.
Comparação dos preços por mega mostra ranking semelhante; apenas o sudeste ficou mais caro. A alta no sudeste foi de 14,3% no valor cobrado pelo mega. Já no nordeste, houve queda de 30%. No centro-oeste, o custo é o mesmo do nordeste, mas com queda de 12,5%. No sul e no norte, cada mega custa R$ 0,23 (-20,7%) e R$ 0,24 (-20%), respectivamente.
No Brasil, valor máximo por mega de velocidade aumentou de R$ 4,00 para R$ 4,95 entre 2024 e 2025, cerca de 24%. O valor mais alto por uma assinatura mensal também cresceu, de R$ 500 para R$ 699,99, cobrado por um plano de 1000 mega vendido em Porto Alegre. Já o valor mínimo caiu: foi de R$ 50 para R$ 29,90, referente a um pacote de até 250 mega vendido no Rio.
Preços por operadora
Claro barateou planos com velocidade menor. De acordo com o estudo, em média, os preços dos planos da Claro com até 250 mega e de 250 a 500 mega foram de R$ 100 para R$ 79,90 e de R$ 120 para R$ 99,90, respectivamente.
Já a Tim fez o mesmo movimento nos pacotes mais rápidos. O pacote de 1000 mega oferecido pela operadora passou de R$ 180 para R$ 159,99. A Vivo manteve os preços no período.
