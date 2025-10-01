Banda larga fica mais rápida em 13 capitais; veja planos mais atrativos

Na comparação do preço por mega (que representa o custo-benefício da oferta), opções de 250 a 500 mega e de 500 a 750 mega tiveram queda. A redução foi de 6,7% e 4,8%, respectivamente, na comparação com 2024. Já o preço por mega em planos que oferecem velocidade superior a 750 mega não mudou no período.

Valor por mega subiu em pacotes com menor velocidade, apesar da queda dos preços dos pacotes. Conforme o levantamento, serviços com até 250 mega foram os únicos a registrar variação positiva: cada mega ficou, em média, 22,1% mais caro. Uma das eplicações é a quantidade de pacotes oferecidos: em 2024, eram 160, contra 71 neste ano.

Nordeste tem a internet mais barata do país

Região nordeste é a que tem menor preço mensal para planos de banda larga: R$ 109,99, com queda de 8,3% no último ano. O sudeste tem o segundo menor valor, apesar de ser a única região do país com aumento de preço: R$ 119,90, com alta de 9%.

Na sequência, vêm centro-oeste, sul e norte. Os preços ficaram em R$ 119,99 (-4%) no centro-oeste, e R$ 129,90 no sul e no norte do país, onde os preços se mantiveram estáveis.

Comparação dos preços por mega mostra ranking semelhante; apenas o sudeste ficou mais caro. A alta no sudeste foi de 14,3% no valor cobrado pelo mega. Já no nordeste, houve queda de 30%. No centro-oeste, o custo é o mesmo do nordeste, mas com queda de 12,5%. No sul e no norte, cada mega custa R$ 0,23 (-20,7%) e R$ 0,24 (-20%), respectivamente.