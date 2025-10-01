Qual a fase da Lua hoje (1º)? Veja calendário lunar para outubro de 2025

Durante essas transições:

A Lua crescente vem logo após a Lua nova e simboliza o aumento progressivo da luminosidade;

Na Lua cheia, toda a face voltada para a Terra é iluminada pelo Sol;

A fase minguante representa a redução da luz refletida, preparando o reinício do ciclo;

A Lua nova acontece quando ela se posiciona entre a Terra e o Sol, ficando invisível a olho nu.

Essas mudanças são resultado direto da posição relativa entre Sol, Terra e Lua e podem ser observadas com facilidade em noites de céu aberto.