Nasa recebe mensagem de sonda a 350 milhões de quilômetros da Terra

Os números impressionam. No total, os terminais terrestres da Nasa receberam 13,6 terabytes de dados da sonda, incluindo um vídeo em resolução 4K enviado em 2023 a partir de 30 milhões de quilômetros, com taxa de 267 megabits por segundo.

O funcionamento exige precisão extrema. Diferente das ondas de rádio, os feixes de laser são estreitos e precisam ser alinhados com altíssima exatidão para atingir os receptores na Terra. Com a sonda em movimento e o planeta também, esse cálculo é essencial.

Laser enviado à sonda Psyche viaja grande distância com sucesso Imagem: Reprodução

O sinal também sofre perdas. À medida que a distância aumenta, a taxa de transmissão cai. Em abril de 2024, quando a Psyche estava a 225 milhões de quilômetros, a conexão despencou para 25 megabits por segundo. Ainda assim, os telescópios terrestres conseguiram captar os fótons mais fracos.

O clima foi outro obstáculo. A atmosfera da Terra e condições como nuvens interferem nos sinais, e a própria equipe enfrentou desafios, incluindo incêndios florestais na Califórnia. "Enfrentamos muitos desafios, de condições climáticas que fecharam estações terrestres até incêndios que afetaram nossa equipe", disse Abi Biswas, supervisor do projeto no Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa (JPL na sigla em inglês).

Mesmo assim, os resultados animam a comunidade científica. "A Nasa está colocando a América no caminho de Marte, e o avanço nas comunicações a laser nos aproxima de transmitir vídeos em alta definição e dados valiosos da superfície marciana mais rápido do que nunca", afirmou o administrador interino da agência, Sean Duffy.