Alterações no núcleo da Terra podem mudar clima e até duração dos dias

O centro da Terra voltou a ser alvo de descobertas que intrigam cientistas em todo o mundo. Estudos apontam que o núcleo interno do planeta não apenas diminuiu sua rotação, como também pode estar mudando de forma. As mudanças detectadas tem potencial de alterar a duração dos dias e afetar os campos eletromagnéticos da Terra, com reflexos no clima do planeta.

O que aconteceu

Pesquisas mostram que o núcleo já teria quase parado. Em 2023, um estudo da Universidade de Pequim, publicado na revista Nature Geoscience, sugeriu que o núcleo interno quase parou de girar por volta de 2009 e teria invertido sua direção. Segundo os autores, Xiaodong Song e Yi Yang, esse movimento faz parte de uma oscilação de cerca de 70 anos. "Acreditamos que o núcleo interno gira, em relação à superfície da Terra, para frente e para trás, como um balanço", disseram os pesquisadores.

Os efeitos podem ser sentidos na superfície. A desaceleração e oscilação da rotação alteram a duração dos dias em frações de segundo. Além disso, a deformação do núcleo interno influencia os campos térmicos e eletromagnéticos do planeta, com potencial para impactar o clima e fenômenos meteorológicos.