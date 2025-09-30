Qual a fase da Lua hoje (30)? Veja calendário lunar para outubro de 2025

Nesta terça-feira (30), último dia de setembro, a Lua estará em sua fase crescente, momento em que o Sol começa a iluminar novamente seu disco, mas ainda de maneira parcial. Isso acontece porque, nesse estágio do ciclo, o satélite já se afastou do alinhamento com o Sol (Lua nova) e segue gradualmente em direção ao alinhamento contrário (Lua cheia).
Calendário lunar - outubro de 2025
O ciclo lunar dura em média 29,5 dias e é chamado de mês sinódico. Entre setembro e outubro, as fases principais ocorrem nas seguintes datas:
- Lua crescente - 29 de setembro, às 20h53
- Lua cheia - 7 de outubro, às 0h47
- Lua minguante - 13 de outubro, às 15h12
- Lua nova - 21 de outubro, às 9h25
- Lua crescente - 29 de outubro, às 13h20
Durante essas transições:
A Lua crescente vem logo após a Lua nova e simboliza o aumento progressivo da luminosidade;
Na Lua cheia, toda a face voltada para a Terra é iluminada pelo Sol;
A fase minguante representa a redução da luz refletida, preparando o reinício do ciclo;
A Lua nova acontece quando ela se posiciona entre a Terra e o Sol, ficando invisível a olho nu.
Essas mudanças são resultado direto da posição relativa entre Sol, Terra e Lua e podem ser observadas com facilidade em noites de céu aberto.
Particularidades da Lua crescente
Essa fase tem forte relação com os oceanos, já que a gravidade lunar influencia diretamente as marés. Durante os períodos de Lua crescente e cheia ocorrem as chamadas marés vivas, caracterizadas por maior amplitude.
Além do efeito sobre as águas, observações científicas indicam que diversos organismos também respondem à intensidade da luz lunar. A iluminação progressiva da Lua crescente pode alterar o comportamento de espécies marinhas e animais noturnos, como corais, moluscos, tartarugas marinhas e aves migratórias.
Aspectos científicos da Lua
A Lua é o único satélite natural da Terra, com diâmetro equivalente a cerca de um quarto do planeta. Sua distância média é de 384.400 km, mas varia por conta da órbita elíptica: no perigeu chega a aproximadamente 363 mil km, e no apogeu, até 405 mil km.
A forma como a iluminação é vista depende do hemisfério. No Sul, a parte iluminada da Lua crescente aparece voltada à esquerda; no Norte, à direita. Essa diferença se deve ao ponto de vista do observador na superfície terrestre.
Outro fenômeno é a rotação síncrona, em que a Lua gira em torno de si mesma na mesma velocidade com que orbita a Terra. Isso faz com que vejamos sempre a mesma face, enquanto o lado oposto - chamado incorretamente de "oculto" - também recebe luz solar, mas não pode ser observado da Terra sem auxílio de tecnologia espacial.
Apesar da grande influência sobre os oceanos, a força gravitacional da Lua não é suficiente para provocar efeitos perceptíveis sobre o corpo humano. Por isso, não há comprovação científica de que suas fases tenham impacto direto no humor, na saúde ou em ciclos biológicos das pessoas.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.