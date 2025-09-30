China declara guerra ao conteúdo fútil e enquadra 'Instagram chinês'

É bem curioso esse tipo de punição, porque ela não é só contra a plataforma em si, mas está mirando os executivos [...] porque eles estão fazendo com que aquela sociedade esteja cada vez mais distante de atingir o ideal de civilidade [...] colocando na mão dos jovens esse tipo de conteúdo fútil.

Helton Simões Gomes

Diogo Cortiz explica que a Administração do Ciberespaço funciona como uma agência reguladora e define regras para o uso de tecnologia no país. Segundo ele, a recente punição aos executivos do Rednote tem como foco o incentivo ao conteúdo considerado superficial, não a existência dessas publicações.

O grande lance, que muita gente confunde, é que a China não tá proibindo esse tipo de conteúdo mas questionando o fato de que a plataforma fica impulsionando só isso. Qual é a sociedade do futuro que isso está criando?

Diogo Cortiz

O Rednote ganhou popularidade global após o bloqueio do TikTok nos Estados Unidos, quando usuários norte-americanos buscaram alternativas. Ainda assim, a plataforma segue forte na China e reflete o rigor local sobre o que é promovido digitalmente.

Helton Simões Gomes compara a situação ao que ocorreu no Brasil, quando autoridades miraram executivos do Facebook em investigações. Já Diogo Cortiz destaca que a China não hesita em sancionar empresas nacionais se entender que elas não atuam pelo bem comum.