Metanol x etanol: qual a diferença e por que um deles é altamente tóxico?

Os recentes casos de intoxicação por metanol que chocaram o Brasil esta semana —matando duas pessoas e deixando pelo menos outras dez internadas e com violentas sequelas— não são tão raros quanto parecem. O artigo abaixo, do The Conversation Austrália, relata outros casos, ocorridos com turistas em viagem ao sudeste asiático, e explica quais as diferenças químicas entre o etanol presente em qualquer bebida alcoólica e o venenoso metanol.

Em novembro de 2024, duas adolescentes australianas, Holly Bowles e Bianca Jones, morreram após sofrerem uma suspeita de intoxicação por metanol enquanto viajavam pelo Laos.

Elas estão entre os seis turistas que morreram —incluindo também uma mulher britânica, um americano e dois dinamarqueses— após adoecerem por consumirem, sem saber, bebidas alcoólicas contendo metanol.