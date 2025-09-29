Substituto do cimento? Argamassa promete acelerar e baratear obras em 30%

A construção civil começa a adotar um novo tipo de massa para assentamento de blocos e outras finalidades: a argamassa polimérica. O material está ganhando espaço em canteiros de todo o país. A massa pronta dispensa o uso de cimento e pode reduzir em até 30% o custo da obra, de acordo com estudos acadêmicos.

O que aconteceu

A argamassa polimérica é uma mistura pronta, feita com polímeros e cargas minerais. Não precisa de água nem de betoneira.

Na obra, aplica-se dois cordões horizontais sobre os blocos, com juntas bem finas. A primeira fiada costuma ser assentada com argamassa comum, para nivelar a base.