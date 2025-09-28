Qual a fase da Lua hoje (28)? Veja calendário lunar de setembro de 2025

A Lua encontra-se em sua fase nova neste domingo (28), período em que não pode ser vista da Terra por estar totalmente alinhada ao Sol.

Nessa posição, a face iluminada fica voltada para o astro-rei, enquanto o lado escuro é o que observamos daqui, criando a impressão de que o satélite desapareceu do céu. Essa fase marca o começo de um novo ciclo lunar e antecede a etapa crescente, quando a luminosidade volta a se expandir pouco a pouco.

Fases da Lua em setembro de 2025

O ciclo lunar completo, conhecido como mês sinódico, tem duração média de 29,5 dias. Entre agosto e setembro de 2025, as fases ocorreram nas seguintes datas e horários: