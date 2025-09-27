Cilada no WhatsApp: reunião de voz ativada sem querer sacrifica privacidade

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, os assuntos são: Google no Modo IA; A web em declínio; Epidemia de links falsos; Reunião de voz do WhatsApp)
O WhatsApp liberou, em maio deste ano, a função de abrir reuniões de voz em grupos. Desde então, a novidade já virou motivo de irritação entre os usuários.
No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz contam que o recurso, antes disponível somente para grupos grandes, pode ser ativado por engano, com um simples deslizar de tela. Resultado: muita gente abrindo conversas de áudios sem querer e expondo toda a privacidade.
A pessoa está compartilhando com todo mundo do grupo tudo que o celular dela capta. Se ela for ao banheiro, o celular vai captar e transmitir isso
Diogo Cortiz
A dinâmica tem deixado usuários desconfortáveis, como o ouvinte Gilton Batista de Araújo Filho, que escreveu a Deu Tilt para dividir sua indignação. Ele descobriu que só quem cria a reunião consegue encerrá-la. Nem o administrador do grupo tem esse poder, mesmo que tente acabar com a conversa ou até expulsar quem acionou o recurso.
Helton Simões Gomes lembra que muitos só descobrem a função por acidente. "Não fizeram anúncio desse negócio, simplesmente colocaram no ar. E as pessoas estão ficando meio irritadas."
Gilton tentou reclamar com a Meta, mas foi atendido apenas por um chatbot, o que só aumentou a sensação de falta de controle.
Apesar da confusão, os apresentadores acreditam que a ideia pode ter futuro. "A funcionalidade é interessante. Mas os mecanismos de acesso e de gestão precisam passar por algumas melhorias", avalia Cortiz. Por enquanto, a impressão é que a novidade virou um microfone aberto involuntário disponível para iPhone e Android, com frustração garantida para todos.
O Google já percebeu que os hábitos de busca mudaram com a chegada dos chatbots, e a resposta foi criar o Modo IA, que acabou de desembarcar no Brasil.
Diferente do IA Overview, a nova ferramenta funciona como uma conversa direta: você faz a pergunta, ela varre a web e entrega um resumo pronto em forma de chat. A promessa é encurtar o caminho da pesquisa, mas, na prática, isso muda toda a lógica da internet. Se antes os links levavam o leitor até o produtor de conteúdo, agora a informação aparece mastigada pelo próprio Google, sem que o clique aconteça.
Ainda que o cenário seja de terra arrasada para diversos produtores de conteúdo, o Google fala em tráfego "estável", mas não indica para onde esses cliques estão indo. No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz explicam como parte dos acessos está escoando dos sites para circular dentro da IA.
O Google fez algo que pouca gente esperava durante um julgamento sobre o monopólio da publicidade na internet: admitiu que a web vive um momento de declínio. No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz explicam como esse reconhecimento público é uma virada e tanto na discussão sobre a internet. Afinal, até então, o Google sustentava que a rede seguia saudável e em expansão.
A internet nasceu como espaço aberto, coletivo e descentralizado, baseado em hiperlinks que conectam informações livremente. Esse modelo foi transformado com a ascensão das grandes plataformas digitais.
O Google admitiu pela primeira vez que a web está passando por um declínio. Publicamente, sempre disse que a web estava saudável e até levava mais tráfego. Mas bastou uma ação judicial para trazer argumentos opostos
Helton Simões Gomes
Golpe a Bolsa Família e Pix cresce, e governo Lula vê 'epidemia de fraudes'
Os golpes digitais no Brasil atingem patamares inéditos. No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz contam que, todos os dias, circulam no Brasil cerca de 1,5 milhão de links fraudulentos. Parte deles mira quem busca informações sobre programas públicos, como Bolsa Família, seguro-desemprego, licença-maternidade, abono salarial e até a declaração de IR.
Em entrevista ao Deu Tilt, Nina Santos, secretária-adjunta de políticas digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, conta que o problema tem sido tratado pelo governo Lula como uma verdadeira "epidemia" de fraudes online.
A gente tem visto uma epidemia de fraudes na internet. E, inclusive, fraudes sendo disseminadas através de publicidade. Nessa ânsia de atingir mais pessoas e gerar mais lucro, os fraudadores usam publicidade digital para fazer com que elas cheguem mais longe
Nina Santos
DEU TILT
Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre as tecnologias que movimentam os humanos por trás das máquinas. O programa é publicado às terças-feiras no YouTube do UOL e nas plataformas de áudio. Assista ao episódio da semana completo.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.