Cilada no WhatsApp: reunião de voz ativada sem querer sacrifica privacidade

O Google já percebeu que os hábitos de busca mudaram com a chegada dos chatbots, e a resposta foi criar o Modo IA, que acabou de desembarcar no Brasil.

Diferente do IA Overview, a nova ferramenta funciona como uma conversa direta: você faz a pergunta, ela varre a web e entrega um resumo pronto em forma de chat. A promessa é encurtar o caminho da pesquisa, mas, na prática, isso muda toda a lógica da internet. Se antes os links levavam o leitor até o produtor de conteúdo, agora a informação aparece mastigada pelo próprio Google, sem que o clique aconteça.

Ainda que o cenário seja de terra arrasada para diversos produtores de conteúdo, o Google fala em tráfego "estável", mas não indica para onde esses cliques estão indo. No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz explicam como parte dos acessos está escoando dos sites para circular dentro da IA.

O Google fez algo que pouca gente esperava durante um julgamento sobre o monopólio da publicidade na internet: admitiu que a web vive um momento de declínio. No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz explicam como esse reconhecimento público é uma virada e tanto na discussão sobre a internet. Afinal, até então, o Google sustentava que a rede seguia saudável e em expansão.

A internet nasceu como espaço aberto, coletivo e descentralizado, baseado em hiperlinks que conectam informações livremente. Esse modelo foi transformado com a ascensão das grandes plataformas digitais.