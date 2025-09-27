Antes da 'Arca de Noé' russa: os animais que já foram enviados ao espaço

Na última sexta-feira (19), retornou à Terra o módulo Bion-M nº 2, apelidado de "Arca de Noé" por transportar camundongos, moscas, plantas e bactérias em órbita. Muito antes dessa missão — e até mesmo antes de astronautas e cosmonautas — foram animais que deram os primeiros passos na exploração espacial.

O que aconteceu

Os primeiros viajantes foram insetos. Em 1947, os Estados Unidos enviaram moscas-das-frutas em foguetes V-2 para estudar a radiação cósmica. Elas voltaram vivas, abrindo a era da biologia espacial.

Depois, vieram os macacos. Entre os anos 1940 e 1960, diferentes espécies de primatas, como chimpanzés e rhesus, participaram de missões norte-americanas. O mais famoso foi Ham, um chimpanzé que, em 1961, suportou poucos minutos em órbita antes do voo de Alan Shepard.