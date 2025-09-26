Instagram e Facebook terão versão paga para quem não quer publicidade

A Meta vai disponibilizar uma versão paga do Instagram e do Facebook no Reino Unido para os usuários que não querem ver publicidade em seus perfis.

O que aconteceu

Assinaturas custarão R$ 21,50 na versão web ou R$ 28,50 para Android e iOS. As novas versões das plataformas serão lançadas no Reino Unido nas próximas semanas, de acordo com comunicado da Meta.

Valor evitará publicidade apenas na conta principal do usuário. Se essa conta estiver vinculada a algum outro perfil, será preciso pagar taxas de R$ 14,30 na web ou R$ 21,50 em Android e iOS para barrar as propagandas.