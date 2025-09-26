Você está dando print errado: veja jeitos melhores de capturar a tela do PC

É só termos um computador ou notebook novo em mãos que nos perguntamos: como tirar um print? A "foto da tela" é vital e importante muitas vezes na nossa rotina diária, seja para fins pessoais ou de trabalho.
Para fazer a captura existem diversos aplicativos. No entanto, realizar essa tarefa sem nenhum deles, usando apenas as ferramentas já existentes no sistema, é muito mais fácil do que se imagina e pode ser feito por meio de atalhos do teclado e de softwares que já vêm instalados no próprio computador ou notebook.
Se você usa apenas a tecla "PrintScreen", abrindo o Paint, e acha que está arrasando, saiba que existem maneiras melhores e mais eficazes de realizar a tarefa.
Então, se você quer saber mais sobre as maneiras de fazer uma captura de tela em um notebook ou PC, usando ou não um aplicativo específico para isso, veja todos os passos abaixo:
Com tirar print no PC ou notebook Windows
Tecla Print Screen:
- Abra a tela que deseja capturar
- Clique na tecla "PrtScr" e selecione a porção da tela que quer copiar
- Abra o Paint
- Digite Clrt V --a imagem capturada será colada no programa
- Salve a imagem onde desejar e no formato de arquivo que preferir
Teclas Alt + Print Screen
- Pressione as teclas "Alt + Print Screen" para capturar apenas a página, sem a barra de tarefas do Windows
- Abra o Paint
- Digite Clrt + V --a imagem capturada será colada no programa
- Salve a imagem onde desejar e no formato de arquivo que preferir
Teclas Windows + Print Screen
- Pressione Windows + Print Screen para fazer a captura de tela
- Pronto! A imagem é salva automaticamente na pasta "Imagens" do seu computador. Nesse caso, o uso de um programa editor de imagem, como o Paint, é descartado
Teclas Windows + Shift + S
- Ao pressionar a combinação "Windows + Shift + S", você irá capturar apenas uma parte da tela
- Em seguida, a página ficará escurecida e exibirá um menu na parte superior
- Escolha o tipo de print que deseja fazer
- Salve a imagem onde desejar e no formato de arquivo que preferir
Como tirar print da tela do Mac
Teclas Shift + Command + 3
- Pressione as teclas Shift + Command + 3
- Uma miniatura da tela será exibida no canto da tela, clique nela para editar
- Salve a imagem onde desejar
Shift + Command + 4
- Pressione as teclas Shift + Command + 4 para fazer a captura de parte da tela
- Arraste o cursor em cruz para selecionar a área a ser capturada
- Solte o botão do mouse ou trackpad para fazer a captura
- Uma miniatura da tela será exibida no canto da tela, clique nela para editar
- Salve a imagem onde desejar
Capturando uma janela ou menu
- Abra a janela ou o menu que você deseja capturar
- Em seguida, pressione as teclas Shift + Command + 4. Em seguida, pressione e solte a barra de espaço
- O cursor mudará para um ícone em formato de câmera
- Clique na janela ou no menu para capturar a tela. Para excluir a sombra da janela da captura de tela, mantenha pressionada a tecla Option enquanto clica
- Uma miniatura da tela será exibida no canto da tela, clique nela para editar
- Depois é só salvar a imagem onde desejar
Para salvar uma captura de tela na Área de Transferência em vez de sua área de trabalho, faça o seguinte:
- Clique com a tecla Control pressionada na miniatura da captura de tela que aparece no canto da tela e escolha "Salvar na Área de Transferência" no menu de atalho que aparece.
- Você também pode pressionar a tecla Control além das outras teclas que você pressiona para fazer a captura de tela. Por exemplo, em vez de pressionar as teclas Shift + Command + 3, pressione as teclas Control + Shift + Command + 3.
Usuários do macOS Mojave 10.14 ou posterior podem usar o app Captura de Tela para fazer capturas de tela, definir um timer de captura, escolher onde as capturas de tela serão salvas, gravar um vídeo da sua tela e outras funções. Para abrir o app, pressione as teclas Shift + Command + 5 ou busque o app na pasta Utilitários.
Como tirar print da tela do Linux
Tecla Print Screen:
- Abra a tela que deseja capturar
- Clique na tecla "PrtScr" para copiar a imagem. A ação irá salvar automaticamente a imagem na pasta Imagens no seu diretório inicial, a depender da configuração do seu sistema
Teclas Alt + Print Screen
- Pressione as teclas "Alt + Print Screen" para capturar apenas a página que está em foco
- A ação irá salvar a captura na pasta Imagens
Teclas Shift + Print Screen
- Ao pressionar a combinação "Shift + Print Screen", o cursor do mouse mudará para uma cruz
- Selecione a área a ser copiada
- A captura será salva na pasta Imagens
Conheça alguns aplicativos para dar print da tela:
Snip & Sketch (Captura e Esboço)
- O primeiro passo é baixar o Snip & Sketch
- Para isso, vá até a Microsoft Store pesquise por "Captura e Esboço"
- Clique em "Instalar"
- Abra o aplicativo
- No canto superior esquerdo, clique em "Novo" para iniciar as ferramentas de captura.
- Escolha uma das opções de acordo com a forma de captura que deseja
- Faça a captura
- Salve no local que preferir
Lightshot
- Baixe o Lightshot e em seguida abra o aplicativo
- Clique e arraste o mouse sobre a área que deseja capturar
- Ao terminar a seleção solte o botão do mouse
- Uma barra lateral será criada
- Use as ferramentas de edição para desenhar, sublinhar, adicionar setas e texto no local
- Clique no ícone de disquete e salve a captura
Screenshot - Sleekshot snipping tool
- Baixe o Screenshot Captor e em seguida abra o aplicativo
- Pressionar "PrtScr"para fazer a captura
- A imagem da área capturada é mostrada na tela
- Em seguida, com o mouse, você pode recortar a imagem, ajustá-la, mudar cores, etc.
- Ao terminar, salve a imagem no local e formato desejado
*Com informações de matéria publicada em janeiro de 2022
