Você está dando print errado: veja jeitos melhores de capturar a tela do PC

É só termos um computador ou notebook novo em mãos que nos perguntamos: como tirar um print? A "foto da tela" é vital e importante muitas vezes na nossa rotina diária, seja para fins pessoais ou de trabalho.

Para fazer a captura existem diversos aplicativos. No entanto, realizar essa tarefa sem nenhum deles, usando apenas as ferramentas já existentes no sistema, é muito mais fácil do que se imagina e pode ser feito por meio de atalhos do teclado e de softwares que já vêm instalados no próprio computador ou notebook.

Se você usa apenas a tecla "PrintScreen", abrindo o Paint, e acha que está arrasando, saiba que existem maneiras melhores e mais eficazes de realizar a tarefa.