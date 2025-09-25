Trump assina decreto que libera TikTok nos EUA após suposto acordo de venda

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou hoje uma ordem-executiva que reconhece, segundo ele, um acordo firmado entre o TikTok e investidores americanos para que a empresa chinesa funcione no país.
O que aconteceu
Trump disse que o líder chinês, Xi Jinping, concordou com a proposta. O possível negócio é avaliado em US$ 14 bilhões, informou o vice-presidente JD Vance.
Grupo de empresas supervisionaria os negócios do TikTok nos EUA. A ByteDance, dona da empresa com sede na China, seria responsável por menos de 20% de participação.
Oracle, Silver Lake e o fundo de investimento MGX seriam os principais investidores, segundo a emissora CNBC. Nenhum representante da ByteDance ou do governo chinês estavam presentes na assinatura da ordem.
Acordo atende a requisitos de uma lei aprovada no ano passado, disse o republicano. A legislação, sancionada por Joe Biden, solicitava que a ByteDance vendesse os ativos do TikTok para uma empresa americana até o início deste ano ou enfrentaria uma proibição nacional. Trump assinou decretos repetidamente para manter a empresa operando enquanto um acordo não fosse concluído.
Trump afirmou que a empresa será de americanos sofisticados. "É de propriedade de americanos, e americanos muito sofisticados", disse. "Será operado por americanos do começo ao fim", acrescentou.
Venda do TikTok
Trump e Xi Jinping conversaram por telefone na semana passada em busca de um acordo para manter o TikTok nos EUA. A discussão foi por telefone, segundo a emissora estatal chinesa CCTV.
Congresso dos EUA baniu o TikTok em janeiro. A decisão retirou o aplicativo das lojas de download e determinou que a ByteDance vendesse o sistema. O veredito foi mantido pelos juízes da Suprema Corte. Estima-se que o TikTok seja utilizado por cerca de 270 milhões de norte-americanos, equivalente à metade da população do país.
Trump se recusou a aplicar o banimento e reforçou a busca por um novo proprietário. O republicano temia que a proibição do aplicativo incomodasse a enorme base de usuários do aplicativo e atrapalhasse as comunicações políticas. "Eu gosto do TikTok; ele me ajudou a ser eleito", disse na semana passada. "O TikTok tem um valor tremendo. Os Estados Unidos têm esse valor em suas mãos porque somos nós que temos que aprová-lo", acrescentou.
*Com informações da Reuters
