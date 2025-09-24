Qual a fase da Lua hoje (24)? Veja calendário lunar de setembro de 2025

Crescente - 31 de agosto, às 3h25 Cheia - 7 de setembro, às 15h08 Minguante - 14 de setembro, às 7h32 Nova - 21 de setembro, às 16h54 Crescente - 29 de setembro, às 20h53

Cada fase possui suas particularidades: a crescente representa o retorno da luz; a cheia mostra o disco totalmente iluminado; a minguante reduz gradualmente o brilho até reiniciar o ciclo; e a nova acontece quando o satélite se coloca entre Sol e Terra, tornando-se invisível a olho nu. Essas mudanças são resultado da interação constante entre os três corpos celestes.

Influências da Lua nova

Mesmo fora de vista, a Lua mantém sua força gravitacional, interferindo diretamente nas marés. Durante a fase nova, ocorrem as chamadas marés vivas, caracterizadas por maior variação do nível da água — o mesmo fenômeno observado na Lua cheia. Isso acontece porque Sol e Lua exercem juntos maior atração sobre os oceanos.

Além das águas, a escuridão também afeta o comportamento animal. Moluscos e corais, por exemplo, sincronizam seus ciclos reprodutivos com a Lua nova. Já as tartarugas aproveitam a falta de claridade para realizar a desova com menor risco de predadores.

Fatos científicos sobre a Lua

A Lua é o único satélite natural da Terra e tem aproximadamente um quarto do tamanho do planeta. Sua distância média é de 384.400 km, mas essa medida varia em razão da órbita elíptica: no perigeu, pode se aproximar a 363 mil km; no apogeu, afastar-se até 405 mil km.