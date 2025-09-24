Declínio da web: por que Google agora vê ruína do atual modelo de internet?

O Google admitiu pela primeira vez que a web está passando por um declínio. Publicamente, sempre disse que a web estava saudável e até levava mais tráfego. Mas bastou uma ação judicial para trazer argumentos opostos

Helton Simões Gomes

Diogo Cortiz ressalta o significado da mudança de narrativa do Google. Já condenado pela Justiça dos Estados Unidos que considerou a empresa um monopólio das buscas online, o Google agora enfrenta um julgamento que definirá quais são as medidas para restabelecer a competição nessa área.

Cortiz explica que a empresa argumenta que a divisão de sua máquina de anúncios impactará não só seus próprios negócios. Todo o ecossistema que depende da publicidade digital sofrerá.

Para Cortiz, o avanço dos chamados "jardins murados", ambientes fechados controlados por grandes empresas, limita o fluxo de informações e reduz receitas publicitárias.

O declínio da web é algo provocado, é um sinal dos nossos tempos

Diogo Cortiz

Fora isso, a adoção da inteligência artificial pelo Google na busca compromete a dinâmica tradicional da web, baseada no fluxo de links e no tráfego como base econômica. Dados de 2024 mostram uma queda importante na audiência de grandes portais de notícia nos Estados Unidos: 29 dos 50 maiores sites registraram queda mês a mês, e 44 receberam menos visitas no mês de julho do que no mesmo período do ano anterior.